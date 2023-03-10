Рестайлинговый седан Kia K5 сверкнул новой оптикой на свежих кадрах

Первые фото обновленного седана Kia K5 выложили в Сеть в начале этого года. С тех пор в Корее стали чаще ловить тестовые прототипы, и вот очередная порция шпионских кадров: свежее видео появилось на местном YouTube-канале Shorts Car. Напомним, «четырехдверка» Kia «а ля фастбек» в строю с 2019-го, на глобальном рынке она вытеснила модель Optima.

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Рестайлинг принесет седану K5 новые фары, причем не вертикальные блоки, как ранее прочили некоторые корейские медиа, а, напротив, более традиционной формы. А вот задние фонари решено сделать более запоминающимися: вместо округлой плашки с «пунктирами» будут «клыки», при этом функциональную полоску между все же могут оставить. Другими также станут радиаторная решетка и бамперы.



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Габариты обновленного седана неизвестны. Длина дореформенной модели (в корейской спецификации) равна 4905 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1445 мм, колесная база – 2850 мм.



Четких кадров интерьера еще нет. Вероятно, внутри установят новые мультимедийную систему, виртуальную приборку и блок управления климатом.

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О технике тоже пока ни слова. Нынешний седан Kia K5 на родине марки доступен с бензиновыми «турбочетверкой» 1.6 (180 л.с.) и «атмосферником» 2.0 (160 л.с.), также там можно купить «пятерку» с газовым мотором 2.0 LPI (146 л.с.) и гибридной установкой на основе двухлитрового двигателя. В Корее «четырехдверка» бывает исключительно с передним приводом, тогда как в Штатах, например, у нее есть полноприводная версия.



Дореформенный седан Kia K5 1 / 3 Дореформенный седан Kia K5 2 / 3 Дореформенный седан Kia K5 3 / 3

Премьера рестайлинговой «пятерки» пройдет позже в этом году. Кстати, в 2023-м обновится и родственный Kia K5 седан Hyundai Sonata, причем Соната радикально сменит имидж: фото модели Хёндэ без маскировки уже гуляют по Сети.

