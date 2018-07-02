Обновленной Lada 4x4 разрешат 92-й бензин и «таскать» прицепы

Как ожидается, у обновленной Lada 4×4 будут изменения в салоне и расширенный список оборудования. Два важных пункта обновления стали известны уже сейчас, благодаря появлению в базе Росстандарта нового Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на классическую Ниву.

Двигателю, а в подкапотном пространстве вазовского внедорожника располагается 83-сильный мотор объемом 1,7 литра, будет позволен бензин АИ-92, хотя, до этого времени производитель разрешал использовать только 95-й.

Еще один пункт касается пятидверной модификации модели – ВАЗ-2131. Автомобилю снова разрешили буксировать прицепы, тогда как ранее в ОТТС для «пятидверки» говорилось, что «буксировка прицепа не предусмотрена». На официальном сайте в описаниях характеристик Lada 4×4 информация о буксировке прицепа вообще отсутствует. В новом ОТТС говорится, что по параметру буксировки «пятидверка» идентична «трехдверке» — максимальная масса прицепа без тормозной системы равна 300 кг, а с тормозной – 600 кг.

Отметим, что многие владельцы внедорожников игнорировали оба пункта, заправляя 92-м бензином свои автомобили и буксируя прицепы. Так что, изменения в ОТТС можно назвать простой формальностью.

Измененный ОТТС действителен с 28 июня текущего года. Производитель пока ничего не сообщал про обновление Lada 4×4.

Напомним, Lada 4×4 входит в десятку самых популярных SUV российского рынка. В мае 2018 года модель заняла шестое место по продажам с 2 479 проданными машинами, что на 12,3% превышает показатель 2017 года.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что выход новой Lada 4×4 запланирован на 2021-2022 год. Также известно, что выпуск Lada 4×4 текущего поколения будет продолжен даже после смены поколения.