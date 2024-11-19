Рестайлинг ×
  • Обновлённый BMW 2 Series Gran Coupe: представлена удлинённая версия L для Китая

Обновлённый BMW 2 Series Gran Coupe: представлена удлинённая версия L для Китая

19.11.2024 444 0 0

Компактный седан BMW 2 Series Gran Coupe после обновления получит китайскую прописку, на автосалоне в Гуанчжоу состоялась премьера местной удлинённой версии с приставкой L, продажи начнутся в ближайшие месяцы.

Глобальный рестайлинговый BMW 2 Series Gran Coupe справил премьеру в середине октября, после обновления он сменил заводской индекс с F44 на F74, то есть формально сменил поколение. Китайская версия обновлённого BMW 2 Series Gran Coupe получила индекс F78 и приставленную к названию заглавную букву L, эта модель придёт на смену снятому в прошлом году с производства сугубо китайскому компактному седану BMW 1 Series поколения F52 — в других странах такой не производился, но экспортировался из Китая в Мексику.

1 / 2
2 / 2

Китайский BMW 2 Series Gran Coupe L имеет растянутую с 2670 до 2780 мм колёсную базу, габаритная длина выросла с 4546 до 4663 мм, высота увеличилась с 1435 до 1457 мм. Вся прибавка пошла на пользу пассажирам второго ряда, чтобы они могли вытянуть ножки и наслаждаться комфортом. Китайский седан вдобавок имеет менее рельефные боковины с «плоским» дизайном дверных ручек, изменён профиль крыши и форма окошек на задних стойках кузова — на их рамках нет выштампованной цифры 2, как у глобальной версии седана. Между тем оформление передка и кормы у китайской и глобальной версий идентичное.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

С места водителя китайский и глобальный BMW 2 Series Gran Coupe ничем, в сущности, не отличаются. Единственная заметная интерьерная особенность «китайца» — цельная панорамная стеклянная крыша со шторкой, тогда как глобальный седан имеет разрезанную на две части стеклянную крышу, переднюю часть можно сдвинуть назад, чтобы подышать свежим воздухом.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

BMW 2 Series Gran Coupe L выйдет на китайский рынок в трёх бензиновых модификациях. Базовая версия 220L оснащена 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» мощностью 156 л.с. Средней версии 225L и топ-версии M235L положена 2,0-литровая «турбочетвёрка» мощностью 204 и 300 л.с. соответственно. Коробка передач у всех версий — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Версия M235L разгоняется до 100 км/ч за 5 с (на 0,1 с дольше, чем аналогичный глобальный седан), при этом неизвестно, есть ли у неё полный привод — на китайском потребительском сайте BMW он на данный момент не заявлен, зато заявлена спортивная адаптивная подвеска и спортивные М-тормоза. У версий 220L и 225L передний привод.

Цены на BMW 2 Series Gran Coupe L пока не объявлены, но они, скорее всего, за счёт локализации будут ниже, чем у дорестайлингового седана, который привозят в Китай из Германии. Дорестайлинговый BMW 2 Series Gran Coupe сейчас стоит в Китае от 272 900 юаней (3,76 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Добавим, что BMW, как и большинство других иномарок, сейчас сдаёт позиции в Китае под натиском местных автопроизводителей: с января по октябрь текущего года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), продано 498 266 машин баварской марки (-12,7% по сравнению с АППГ), но статистика CAAM не учитывает импортные модели. По данным самой компании BMW, за первые три квартала этого года она реализовала в Китае 523 638 машин (-13,1% по сравнению с АППГ).

седан Китай новинки рестайлинг BMW BMW 2 серия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Ford Kuga II с пробегом: подгнивающие пороги и аккумулятор как расходник В России у Ford Kuga всегда была довольно узкая ниша в сегменте. И первое, и второе поколение покупали, но не массово – не в последнюю очередь из-за сравнительно высоких цен. Не помогла их с... 160 0 0 20.11.2024
Статьи / Популярные вопросы Как проверить автомобиль перед покупкой: что проверять у авто с пробегом На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля? В нашей статье вы найдете все необходимые советы по проверке авто. Узнайте, на что обратить внимание при покупке подержанной маш... 2026 0 0 19.11.2024
Статьи / Новинки Дизельный Patriot, Atlant с АКП и даже минивэн: репортаж о новинках Sollers на ближайшие годы Вы знаете, что такое синергия? В экономике это увеличение эффективности деятельности вследствие сочетания множества различных элементов, в результате которого система получает новые качества... 1073 2 5 18.11.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 65620 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52270 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 20992 11 9 30.07.2024
Change privacy settings