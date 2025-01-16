Обновлённый Genesis Electrified GV70 выходит на рынок: дальнобойнее, но не мощнее

Премьеру рестайлингового электрокросса Genesis Electrified GV70 провели еще в прошлом году, причем дважды: сначала показали американскую версию, затем глобальную. Но все характеристики тогда все равно не были раскрыты. Теперь же они известны – продажи обновленной модели стартовали в родной для премиального суббренда Hyundai Корее. Кстати, там электрический кроссовер спросом не пользуется. Согласно статистике самой компании Hyundai, в 2024-м на корейском рынке реализовано всего лишь 486 единиц Genesis Electrified GV70 против 2159 штук в 2023-м. «Традиционный» же Genesis GV70, который обновился весной, напротив, продемонстрировал пусть небольшой, но «плюс» (33 983 шт., +5%).

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Программа рестайлинга у «зеленого» кроссовера в целом такая же, как у модели с ДВС, однако у электрокара все же есть свои особенности. Так, Electrified GV70 достался собственный новый передний бампер, на корме отныне другая хромированная накладка. Следом за бензиновым братом электроверсия еще получила иное наполнение двухполосной головной оптики – в фарах используется матричная технология MLA (Micro Lens Array). У лючка зарядки Genesis Electrified GV70 появились электропривод, подогрев и подсветка (разъем все так же спрятан в имитирующую радиаторную решетку панель). Наконец, расширена палитра цветов кузова и изменен дизайн колес (для электрокара предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски).

Внутри модернизированный электрический кроссовер повторил «традиционный» Genesis GV70. Вместо отдельных экранов приборки и мультимедийной системы установили единое 27-дюймовое табло. По центру по-прежнему красуется овальный элемент, но вместо блока управления «климатом» в него отныне встроены дефлекторы обдува и ряд сенсорных кнопок. Сам блок заменили и перенесли ниже. Genesis Electrified GV70 также получил новый руль и другие материалы отделки. Кроме того, в компании сообщили об улучшенной шумоизоляции салона.

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Как и прежде, кроссовер доступен только с двухмоторным полным приводом. Двигателей реформы не коснулись. Суммарная мощность составляет 435 л.с., при этом в режиме Overboost отдача может достигать 490 л.с. Зато Genesis Electrified GV70 отрядили более емкую батарею – на 84 кВт*ч вместо 77,4 кВт*ч. Запас хода кроссовера с 19-дюймовыми колесами вырос с 400 до 423 км, с 20-дюймовыми – с 373 до 400 км. А еще модернизирована подвеска.

Цена обновленного Genesis Electrified GV70 с учетом льгот начинается с 75 300 000 вон, что эквивалентно примерно 5,3 млн рублей по актуальному курсу. В других странах рестайлинговый электрический кроссовер появится позже в этом году.