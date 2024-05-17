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  • Обновлённый кроссовер Exeed LX добрался до России: комплектации и цены

Обновлённый кроссовер Exeed LX добрался до России: комплектации и цены

17.05.2024 167 0 0

Самая компактная модель бренда изменилась как снаружи, так и внутри. На старте продаж пятидверка предложена только со старшим турбомотором, для кроссовера предусмотрен полный привод.

Паркетник Exeed LX дебютировал в 2019 году – это самая доступная модель премиального суббренда компании Chery. В 2021-м модель слегка доработали, и уже в таком виде она приехала в Россию: у нас продажи стартовали год спустя. В Китае же в 2022-м LX пережил полноценный рестайлинг. Так вот теперь до РФ добрался еще раз модернизированный кроссовер – объявлены комплектации и цены.

Обновленный Exeed LX
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Обновленный Exeed LX
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Обновленный Exeed LX
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Обновленный Exeed LX
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Модель получила безрамочную радиаторную решетку и новый передний бампер с вертикальными полосками ходовых огней. Длина нашего рестайлингового Exeed LX равна 4520 мм, что на 13 мм меньше, чем у дореформенной модели. Колесная база – прежние 2650 мм. Паспортный дорожный просвет – 169 или 175 мм (в зависимости от версии), тогда как у дорестайлингового паркетника этот показатель составляет 185 мм (един для всех вариантов).

Обновленный Exeed LX

Интерьер перекроили. Тут новые передняя панель, руль, карты дверей и центральный тоннель. Другим стал и корпус табло. Отдельный сенсорный блок управления «климатом» с шайбами убрали, вместо него – сенсорная же полоска под дефлекторами обдува.

Обновленный Exeed LX
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Обновленный Exeed LX
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Обновленный Exeed LX
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Обновленный Exeed LX
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Обновленный Exeed LX
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На данный момент обновленный Exeed LX доступен только со старшим мотором. Это прежняя бензиновая турбочетверка 1.6 мощностью 150 л.с. (275 Нм), она работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. При этом рестайлинговый кросс бывает с передним или полным приводом, тогда как дореформенный LX с 1.6T – исключительно полноприводный. Прежнему паркетнику еще положен турбодвигатель 1.5 (147 л.с., 210 Нм) в сочетании с вариатором, кроссовер с этим мотором имеет передний привод.

Обновленный Exeed LX

Преобразившийся кроссовер предложен в двух комплектациях – Premium (2WD или 4WD) и Prestige (только 4WD). В списке стандартного оборудования значатся: светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, «кожаная» обивка, подогрев руля и всех кресел, двухзонный климат-контроль, упомянутое табло (виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа, каждый экран диагональю 12,3 дюйма), беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. Версия Premium – это еще вентиляция передних сидений и панорамная крыша (у исполнения Prestige этого добра нет).

Дореформенный Exeed LX
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Дореформенный Exeed LX
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Дореформенный Exeed LX
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Цена обновленного переднеприводного Exeed LX Premium – 3 570 000 рублей, аналогичная комплектация с полным приводом стоит 3 900 000 рублей. Полноприводный Exeed LX Premium обойдется в 3 770 000 рублей. Дореформенный кроссовер пока в строю: модель с 1.5T стоит от 3 060 000 рублей (без учета акций), с 1.6T – от 3 660 000 рублей. Не исключено, что позже линейку версий рестайлингового LX расширят.

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