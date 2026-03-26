Рестайлинг ×
  • Обновлённый кроссовер Honda ZR-V стартует в Японии с урезанной гаммой и подросшими ценами

Обновлённый кроссовер Honda ZR-V стартует в Японии с урезанной гаммой и подросшими ценами

26.03.2026 148 0 1
Обновлённый кроссовер Honda ZR-V стартует в Японии с урезанной гаммой и подросшими ценами

Компания Honda запустила в продажу на родине модернизированный паркетник ZR-V. Теперь модель предложена исключительно в виде гибрида.

Посвежевший кроссовер Honda ZR-V анонсировали в Японии в конце февраля. Теперь же марка раскрыла все комплектации и цены и дала старт продажам. Напомним, на родине Хонды полномасштабный запуск этой модели состоялся в 2023-м. Поначалу паркетник там пользовался неплохим спросом, но затем ZR-V растерял покупателей. По данным местных СМИ, по итогам прошлого года продажи кроссовера сократились вдвое до 20 380 единиц. Впрочем, модернизация получилась скромной, и она вряд ли способствует росту популярности.

Базовый гибрид Honda ZR-V X. Его реформы практически не затронули
Базовый гибрид Honda ZR-V X. Его реформы практически не затронули
1 / 2
Базовый гибрид Honda ZR-V X. Его реформы практически не затронули
Базовый гибрид Honda ZR-V X. Его реформы практически не затронули
2 / 2

Если раньше Honda ZR-V был представлен как только с бензиновой турбочетверкой 1.5 (178 л.с.), так и в виде гибрида, то теперь японцам предложен исключительно электрифицированный кроссовер. Фирменная система e:HEV прежняя, она включает работающий по циклу Аткинсона атмосферник 2.0 и пару электромоторов (один из них работает в режиме генератора). Суммарная отдача – 184 л.с. Гибридный кроссовер бывает с передним или полным приводом.

Базовый гибрид Honda ZR-V X. Его реформы практически не затронули

В февральском анонсе не была упомянута базовая комплектация X, так что мы решили, что ее исключили. Но нет, это исполнение осталось в строю. Правда, его-то реформы практически не затронули. Такой Honda ZR-V имеет радиаторную решетку с вертикальными клиньями, 18-дюймовые диски, светодиодную оптику, электропривод багажной двери, виртуальную приборку, подогрев передних кресел, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Вместо планшета мультимедиа в салоне самого дешевого кросса установлена заглушка – типичное решение для японского рынка.

Начиная со следующей по старшинству версии Z появляются новая мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином и сервисами Google (у предшественника экран был скромнее и отсутствовали те самые сервисы), аудиосистема Bose, подогрев руля, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора.

Honda ZR-V Black Style
Honda ZR-V Black Style
1 / 6
Honda ZR-V Black Style
Honda ZR-V Black Style
2 / 6
Honda ZR-V Black Style
Honda ZR-V Black Style
3 / 6
Honda ZR-V Black Style
Honda ZR-V Black Style
4 / 6
Honda ZR-V Black Style
Honda ZR-V Black Style
5 / 6
Honda ZR-V Black Style
Honda ZR-V Black Style
6 / 6

Далее идет комплектация Z Black Style. Обновкой для нее стала радиаторная решетка – она в сетку, как у американского паркетника (в Штатах модель зовется Honda HR-V). Вдобавок такой Honda ZR-V имеет расширенный черный декор.

Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
1 / 7
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
2 / 7
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
3 / 7
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
4 / 7
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
5 / 7
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
6 / 7
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
Топовый Honda ZR-V Cross Touring. За накладки на дверях нужно доплачивать
7 / 7

А на вершине гаммы теперь новая «внедорожная» версия Z Cross Touring. Этот вариант тоже имеет сетчатую решетку, плюс оригинальный передний бампер с черными С-образными вставками и серебристой накладкой, серебристые же вставки на порогах. Внутри – серо-бежевая обивка с оранжевой прострочкой. За доплату для Cross Touring можно заказать массивные черные накладки на двери. Да и вообще, для паркетника предусмотрено множество «допов», включая совершенно другие радиаторную решетку и обвес.

Honda ZR-V с аксессуарами
Honda ZR-V с аксессуарами
1 / 2
Honda ZR-V с аксессуарами
Honda ZR-V с аксессуарами
2 / 2

Понятно, что после отставки чисто бензиновой версии Honda ZR-V стал дороже. Но и гибрид прибавил в цене. Если прежде бензоэлектрический паркетник стоил 3 634 400 – 4 582 600 йен (около 1 850 000 – 2 332 000 рублей по актуальному курсу), то за обновленный гибрид просят 3 707 000 – 4 727 800 йен (1 886 000 – 2 406 000 рублей).

кроссовер Япония авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Honda Honda ZR-V Honda HR-V

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Change privacy settings