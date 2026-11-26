Премиальная марка Lexus, принадлежащая японской корпорации Toyota, выпускает свой кроссовер NX с 2014 года. Актуальное второе поколение дебютировало в 2021-м, в основе этого SUV лежит модульная платформа GA-K, которая роднит его с Toyota RAV4. В пресс-службе компании подсчитали, что по состоянию на конец октября 2026 года в более чем 90 странах и регионах в общей сложности было продано около 1,94 млн экземпляров.
Как Колёса.ру сообщали ранее, среднеразмерный (по японским меркам) паркетник пережил обновление в начале осени 2026-го. Теперь стало известно о том, что старт продаж модернизированного Lexus NX на домашнем рынке, в Японии, намечен на начало следующего месяца – на 7 декабря. В компании отметили, что к этой дате машины уже появятся у дилеров по всей стране.
Стоимость пережившего рестайлинг кроссовера на домашнем рынке уже известна. Так, за стартовый переднеприводный вариант Lexus NX 350h просят не менее 7 000 000 иен (эквивалентно примерно 3,61 млн рублей по текущему курсу), а цена аналогичного полноприводного SUV с прибавкой F Sport равна 7 600 000 иен (около 3,92 млн рублей). Покупка NX 450h+ обойдётся в 8 300 000 – 8 600 000 иен (около 4,28 – 4,43 млн рублей).
Напомним, в ходе рестайлинга габаритная длина Lexus NX подросла на 30 мм и теперь составляет 4690 мм. Остальные ключевые размеры остались прежними: ширина – 1865 мм, высота – 1660 мм, а расстояние между осями – 2690 мм. Кроссовер получил иные бамперы, новую оптику (в том числе фонари на корме), а профиль украсили 18- и 20-дюймовые колёсные диски другого дизайна.
Разработчики снабдили кузов обновлённого Lexus NX несколькими усилителями в районе пола и передней части, что позволило снизить вибрации и улучшить управляемость. За счёт новых опор двигателя и дополнительных шумоизоляционных материалов им удалось уменьшить уровень шума от силовой установки и дороги примерно на 20%. Ещё паркетник получил иные амортизаторы, а также рулевой механизм с рейкой с переменным передаточным отношением и новым электроусилителем.
В салоне рестайлингового Lexus NX установлены новое трёхспицевое рулевое колесо, виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, а также 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. Под планшетом располагается ряд сенсорных кнопок, в том числе для управления климатической установкой. Предусмотрены светодиодная подсветка интерьера и набор фирменных ароматов.
На японском рынке обновлённый Lexus NX, как мы уже отметили, предложат в двух гибридных версиях – NX 350h и NX 450h+. В основе их гибридной силовой установки лежит бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра (189 л.с. и 235 Нм), который работает в тандеме с тяговым электромотором, интегрированным в электромеханический вариатор.
В первом случае гибрид не имеет возможности подзаряжаться от электросети, а его тяговая батарея расположена под задним сиденьем. Привод – передний или полный, во втором случае предусмотрен дополнительный электромотор на задней оси. Мощность электромотора равна 162 л.с., крутящий момент – 272 Нм; у заднего электромотора – 56 л.с. и 123 Нм.
Топовая исключительно полноприводная версия Lexus NX 450h+ оснащается plug-in гибридной системой, входящая в её состав тяговая батарея ёмкостью 23 кВт*ч располагается под полом салона. Максимальная отдача переднего электродвигателя равна 205 л.с, крутящий момент – 272 Нм. Показатели электромотора на задней оси – тоже 56 л.с. и 123 Нм. По подсчётам японского производителя, при движении чисто на электротяге такой паркетник сможет проехать 147 км.
Отметим, на других рынках технические характеристики обновлённого Lexus NX могут быть иными.
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