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  • Обновлённый Lexus NX: упрощённый салон с парфюмом и настроенное на Нюрбургринге шасси

Обновлённый Lexus NX: упрощённый салон с парфюмом и настроенное на Нюрбургринге шасси

01.09.2026 2300 0 1
Обновлённый Lexus NX: упрощённый салон с парфюмом и настроенное на Нюрбургринге шасси

Кроссовер Lexus NX второго поколения пережил рестайлинг и комплексную модернизацию. Кузов стал жёстче и тише, улучшена управляемость, усовершенствованы гибридные силовые установки, сильно переделан интерьер. В продаже обновлённый Lexus NX появится в конце 2026 года.

Lexus NX второго поколения был представлен в июне 2021 года. В основе Lexus NX лежит модульная платформа GA-K, роднящая его с Toyota RAV4. В Японии и Европе Lexus NX считается среднеразмерным кроссовером, в США — компактным. С момента дебюта Lexus NX первого поколения в 2014 году в мире продано около 1,9 млн экземпляров этой модели.

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Снаружи рестайлинговый Lexus NX легко идентифицировать по новым бамперам и новой оптике. Передние фары получили более сложную форму с двухэтажными дневными ходовыми огнями, а задние фонари теперь щеголяют двойными светодиодными «клюшками» и более толстой перемычкой со светящейся надписью Lexus. Обновлён дизайн колёсных дисков (18- либо 20-дюймовые). Новые аэродинамические элементы позволили немного уменьшить подъёмную силу на высоких скоростях. После рестайлинга габаритная длина кроссовера увеличилась на 30 мм до 4690 мм, прочие ключевые размеры не изменились: ширина — 1865 мм, высота — 1660 мм, колёсная база — 2690 мм.

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Кузов получил несколько усилителей в районе пола и передка, что поспособствовало снижению вибраций и улучшению управляемости. Уровень шума от силовой установки и дороги снижен примерно на 20% благодаря новым опорам двигателя и дополнительным шумоизоляционным материалам. В подвеске установлены новые амортизаторы, позволившие улучшить плавность хода на низких скоростях. Рулевой механизм снабжён рейкой с переменным передаточным отношением и новым электроусилителем. Улучшена обратная связь и плавность работы тормозного привода. Настройка шасси обновлённого Lexus NX производилась в том числе на Северной петле Нюрбургринга и немецких автобанах.

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Салон у рестайлингового Lexus NX почти полностью новый: от дореформенной машины остались лишь сиденья и часть дверных карт, при этом кресло водителя установлено ниже, чем раньше. На смену довольно авангардной передней панели в стиле Tazuna пришла гораздо более простая на вид передняя панель с 12,3-дюймовым приборным экраном, 14-дюймовым мультимедийным планшетом и горизонтальным выступом, на котором разместились сенсорные клавиши, загорающиеся по мере необходимости. Управление микроклиматом теперь тоже сенсорное, тогда как раньше у Lexus NX хотя бы были шайбы-энкодеры, которыми можно было пользоваться вслепую. Руль — новый, его диаметр уменьшен на 10 мм, но кнопки на спицах, к счастью, по-прежнему физические. Новая система Lexus Sensory Concierge создаёт в салоне нужную атмосферу с помощью светодиодной подсветки, набора фирменных ароматов, звуков и настроек микроклимата. В стандартное оснащение входит комплекс электронных ассистентов водителя Lexus Safety System + с улучшенным распознаванием помех и расширенным функционалом.

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На данный момент обновлённый Lexus NX заявлен только в гибридных версиях: NX 300h, NX 350h и NX 450h+. Чисто бензиновые версии не предусмотрены даже для США.

Версии NX 350h и NX 450h+ сделаны на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника», к которому пристыкован электромеханический вариатор, в который встроен тяговый электромотор. Вариатор доработан, он стал более лёгким, более компактным и более энергоэффективным.

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Версия NX 350h — безрозеточная, с тяговой батареей, размещённой под задним сиденьем. Привод может быть передним либо полным. У полноприводной версии задние колёса вращает отдельный электромотор. Максимальная совокупная мощность силовой установки — от 190 до 245 л.с. в зависимости от рынка сбыта.

На безрозеточной версии NX 300h 2,5-литровый бензиновый двигатель заменён на 2,0-литровый, а привод только передний. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 197 л.с.

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Топовая версия NX 450h+ является plug-in гибридной и оснащена размещённой под полом салона новой тяговой батареей ёмкостью 23 кВт·ч (раньше было 18 кВт·ч), привод только полный. Максимальная совокупная мощность силовой установки — от 292 до 326 л.с. в зависимости от рынка сбыта. До 100 км/ч версия NX 450h+ способна разогнаться за 6 с. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС превысит 100 км по циклу WLTP (точная цифра станет известна после сертификации). Для батареи доступна быстрая зарядка постоянным током, а на борту есть бытовая розетка мощностью 1500 Вт для питания различной техники.

Цены на обновлённый Lexus NX пока не объявлены ни на одном из рынков.

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