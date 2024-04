Обновлённый Morgan Plus Four: более лаконичный дизайн и доработанное шасси

Британская компания Morgan Motor Company представил очередной комплект доработок для родстера Plus Four — проведена масштабная ревизия внешнего декора, за доплату теперь предлагается пакет улучшения управляемости Dynamic Handling Pack.

Актуальный Morgan Plus Four дебютировал в 2020 году, в его основе лежит уникальная алюминиевая платформа CX-Generation с деревянной надстройкой, а силовой агрегат в сборе поставляет компания BMW — это 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» B48 (258 л.с., 350 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. До 100 км/ч родстер с МКП разгоняется за 5,2 с, с АКП — за 4,8 с, максимальная скорость в обоих случаях — 240 км/ч.

Morgan Plus Four пережил уже две довольно масштабные модернизации, в 2021 и 2022 годах, они принесли родстеру улучшенную шумоизоляцию, улучшенную плавность хода, новые тормоза, новые сиденья, фронтальные подушки безопасности, систему стабилизации (ESC), аудиосистему Sennheiser и много других мелких доработок. Свежий апгрейд вышел тоже довольно внушительным, особенно по части дизайна: его решили сделать предельно лаконичным и убрать всё лишнее — уменьшить так называемый визуальный шум.



Самое заметное новшество — новая, более мощная и яркая диодная светотехника: фары и фонари вобрали в себя поворотники, соответственно выпирающих элементов на кузове стало меньше. Фары вдобавок стали крупнее, их диаметр увеличился с 7 до 8 дюймов. Нижний передний воздухозаборник и диффузор на корме получили более простой дизайн и теперь окрашиваются в матовый тёмно-серый цвет, чтобы не выделяться и подчёркивать нижнюю горизонтальную линию кузова.



Номерные таблички теперь крепятся не к коробам, а как бы парят в воздухе, то есть крепление находится внутри их периметра. Крылья полностью новые: это незаметно на первый взгляд, но разработчики уверяют, что новый профиль позволил добиться более изящных бликов, при естественном освещении автомобиль стал выглядеть более элегантно. Все зеркала заднего вида тоже новые, более лёгкие (алюминиевые) и изящные. Шильдики набраны новым, но олдскульным на вид шрифтом собственной разработки Morgan.



В салоне тоже есть обновки: аудиосистема Sennheiser усовершенствована и получила дополнительные динамики под сиденьями, дающие более мощный и объёмный звук, увеличен радиус Bluetooth-подключения, улучшена эргономика управления громкостью и порядком воспроизведения треков. Обновлена графика единственного ЖК-экрана за рулевым колесом, доработано и расширено внутреннее освещение салона.



Стандартная пружинная подвеска Morgan Plus Four в очередной раз обновлена: установлены новые пружины и амортизаторы с новыми клапанами, они позволили добиться наилучшего, по мнению специалистов Morgan, баланса между комфортом и управляемостью. Клиенты, желающие сместить этот баланс в сторону управляемости, теперь могут заказать Dynamic Handling Pack, разработанный при помощи компании Nitron: в него входят новые регулируемые пружины и новый задний стабилизатор поперечной устойчивости.



Обновлённый Morgan Plus Four уже доступен для заказа, в Великобритании он стоит от 62 500 фунтов стерлингов без налогов (7,4 млн рублей в переводе по текущему курсу). В ближайшее время, вероятно, примерно по той же программе обновится более мощный родстер Morgan Plus Six с 6-цилиндровым мотором BMW.