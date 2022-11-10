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  • Morgan Plus Four и Plus Six: теперь с подушками безопасности, ESC и крутой «музыкой»

Morgan Plus Four и Plus Six: теперь с подушками безопасности, ESC и крутой «музыкой»

10.11.2022 148 0 0

Компания Morgan в очередной раз комплексно доработала родстеры Plus Four и Plus Six: появились современные системы безопасности, доработанная подвеска, новые тормоза, новая отделка салона, опциональная аудиосистема Sennheiser и многое другое.

 

В прошлом году британская Morgan Motor Company, принадлежащая итальянской инвестиционной группе Investindustrial, объявила, что будет регулярно обновлять свои четырёхколёсные модели Plus Four и Plus Six, притом что обе довольно свежие: актуальный Plus Four дебютировал в 2020 году, Plus Six — в 2019-м. В основе обоих родстеров лежит уникальная алюминиевая платформа CX-Generation с деревянной надстройкой, а силовые агрегаты в сборе поставляет компания BMW.

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Прошлогоднее обновление принесло родстерам Morgan улучшенную шумоизоляцию, перерисованную фирменную эмблему, новые сиденья, модернизированные системы впуска и выпуска двигателя и прочие мелкие доработки, а к 2023 модельному году компания подготовила ещё более внушительный список нововведений. Главное в нём — две фронтальные подушки безопасности и система стабилизации (ESC). Последняя потребовала новых тормозов, их разработали совместно с Continental и AP Racing. В подвеске установлены новые амортизаторы с более мягкими втулками, плавность хода стала получше.

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Из-за пассажирской подушки безопасности пришлось слегка изменить форму передней панели, она стал чуть более массивной, место вещевой «дыры» перед пассажиром заняла, собственно, подушка, а под ней разместился традиционный запираемый бардачок, в нём есть два USB-порта. Заодно изменёна графика приборов, увеличен размер ЖК-экрана над рулевой колонкой, его графика тоже обновлена.

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Расширен ассортимент деревянной и тканевой отделки. Изменён дизайн дверных карт и внутренних дверных ручек — они теперь выполнены в виде щеколды. Сиденья получили новые, более изящные на вид подголовники. Появился съёмные подстаканник — он крепится к основанию пассажирского кресла. А самая интересная опция — это аудиосистема Sennheiser с восемью громкоговорителями, из которых четыре скрыты от глаз.

Morgan Plus Four
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Отдача двигателей BMW не изменилась. Напомним, что Plus Four оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» B48 (258 л.с., 350 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 8-ступенчатым «автоматом» ZF. На Plus Six ставится 3,0-литровый 6-цилиндровый мотор B58 (340 л.с., 500 Нм) и ему в пару ставится только АКП. На родстерах 2023 модельного года «автомат» получит новый интеллектуальный алгоритм работы и будет выбирать подходящую передачу исходя из угла наклона автомобиля на подъёме/спуске, угла поворота руля и давления в тормозной системе.

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Производство обновлённых родстеров начнётся в январе 2023 года, после чего компания сразу приступит к сбору пожеланий клиентов для следующего пакета доработок. Сейчас Morgan Motor Company производит менее 1000 машины в год, но с появлением в гамме новой триколки Morgan Super 3 годовой объём выпуска должен достичь 1500 машин. О дальнейших планах компании мы рассказывали в отдельном материале: будет ещё одна спортивная модель на платформе CX-Generation, но с более современным, чем у Plus Four и Plus Six, дизайном, и, конечно, рано или поздно появится первый электрический Morgan.

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