Бизнес ×

Morgan Motor Company: новый гендиректор из Lamborghini и планы на будущее

25.05.2022 96 0 0

Британская компания Morgan заслуженно считается одной из самых консервативных в мире и продолжает выпускать малыми тиражами бензиновые спорткары с дизайном столетней давности. Тем не менее глобальные тренды в автопроме она игнорировать не может: бизнес придётся расширять и готовиться к переходу на электромобили. Для решения этих задач компания обновляет руководящие кадры.

 

Весной 2019 года контрольный пакет акций Morgan купила итальянская инвестиционная группа Investindustrial, что значительно улучшило финансовую свободу британской компании. С тех пор она полностью обновила модельный ряд: родстеры Morgan Plus Four и Morgan Plus Six сменили поколение и переехали на новую алюминиевую платформу CX-Generation, были выпущены две лимитированные модели — кроссовер Plus Four CX-T и купе Plus 8 GTR, а в феврале этого года дебютировала полностью новая триколка Morgan Super 3, которая пришла на смену технически устаревшей модели 3 Wheeler.

Morgan Super 3

Сейчас Morgan делает в год около 800 автомобилей, в прошлом году, по данным британского журнала Autocar, было выпущено лишь 680 машин из-за временного отсутствия в гамме трёхколёсной модели. С Morgan Super 3 компания рассчитывает существенно расширить географию продаж и довести годовой объём выпуска до 1500 машин. Для этого придётся модернизировать историческую фабрику в Малверне (графство Вустершир) и нанять новых сотрудников, в ближайшее время будет запущен новый покрасочный цех.

Массимо Фумарола (слева) и Стив Моррис (справа) будут в ближайшие годы работать в тандеме на благо Morgan Motor Company.

В ноябре прошлого года Morgan наняла нового главного инженера Мэтью Хоула, эксперта в области электрических силовых установок, а в конце апреля Investindustrial нашла для британской «дочки» нового гендиректора — итальянца Массимо Фумарола, который прежде руководил спецпроектами в Lamborghini, а до этого работал в Fiat, FCA, Audi и Ferrari. В общем, опытный менеджер, которой должен масштабировать бизнес Morgan и вывести компанию на новый уровень — как количественный, так и качественный. Прежний гендиректор Стив Моррис, который проработал в компании сорок лет и начинал в ней учеником слесаря, остаётся при делах в качестве исполнительного председателя.

1 / 2
2 / 2

Сейчас самая важная краткосрочная цель для компании — наладить производство Morgan Super 3 в нужных объёмах и к концу лета начать отгрузки машин клиентам. Далее компания будет работать над новой моделью на платформе CX-Generation с кузовом не в стиле 20-х, а в стиле 60-х годов прошлого века — это будет некий аналог Jaguar E-Type с плавными обводами и элегантными пропорциями, на рынок он должен выйти ориентировочно в 2025 году.

Morgan Plus Four

Модели на платформе CX-Generation и трёхколёсный Super 3 в ближайшие годы ожидает электрификация, но Morgan не уточняет — идёт ли речь о полном переводе на электротягу или о гибридных силовых установках на базе ДВС. Напомним, что бензиновые двигатели для Morgan Super 3 поставляет Ford, а для четырёхколёсных моделей — BMW. Возможно, для решения задач электрификации поставщиков придётся сменить.

Morgan Plus Four CX-T

Модели, изначально спроектированные как электромобили, в линейке Morgan тоже будут, но компания пока не готова сказать когда именно и что это будут за модели. Великобритания намерена запретить продажи автомобилей с ДВС в 2030 году, но гибридным моделям дадут дожить до 2035 года. Потом — только электромобили. Сейчас Morgan примерно две трети своих автомобилей отправляет на экспорт, поэтому для неё запрет ДВС в Великобритании не означает автоматический отказ от бензиновых моделей, но ясно, что уже к 2030 году из соображений престижа и необходимости показать приверженность ESG-принципам полностью электрическая модель в гамме наверняка появится.

спортивные авто электромобиль новинки бизнес Morgan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Меньше мощность – меньше риск: стоит ли покупать Subaru Impreza III за 700 тысяч рублей Переход от второго поколения Subaru Impreza к третьему был довольно болезненным для фанатов: машина стала менее изящной и более массивной, да еще и безрамочные двери пали жертвой практицизма... 1027 1 2 24.05.2022
Статьи / Популярные вопросы Автомобили-двойники: что это такое и что делать, если вы с этим столкнулись Недавно мы рассказали о том, с какими проблемными вариантами можно столкнуться при покупке подержанного автомобиля. Но если те варианты более характерны для праворульных машин, то сегодня м... 605 0 18 23.05.2022
Статьи / Авторынок Дефицит и отсутствие спроса: какие машины еще остались в автосалонах и сколько они стоят Полтора месяца назад в материале о ситуации на рынке новых автомобилей мы предлагали не торопиться с покупкой машины в момент полнейшей неопределенности и доминирования спекулятивных настро... 8780 5 25 21.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24741 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 17530 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 10732 14 11 10.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings