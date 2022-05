Morgan Motor Company: новый гендиректор из Lamborghini и планы на будущее

Весной 2019 года контрольный пакет акций Morgan купила итальянская инвестиционная группа Investindustrial, что значительно улучшило финансовую свободу британской компании. С тех пор она полностью обновила модельный ряд: родстеры Morgan Plus Four и Morgan Plus Six сменили поколение и переехали на новую алюминиевую платформу CX-Generation, были выпущены две лимитированные модели — кроссовер Plus Four CX-T и купе Plus 8 GTR, а в феврале этого года дебютировала полностью новая триколка Morgan Super 3, которая пришла на смену технически устаревшей модели 3 Wheeler.

Morgan Super 3

Сейчас Morgan делает в год около 800 автомобилей, в прошлом году, по данным британского журнала Autocar, было выпущено лишь 680 машин из-за временного отсутствия в гамме трёхколёсной модели. С Morgan Super 3 компания рассчитывает существенно расширить географию продаж и довести годовой объём выпуска до 1500 машин. Для этого придётся модернизировать историческую фабрику в Малверне (графство Вустершир) и нанять новых сотрудников, в ближайшее время будет запущен новый покрасочный цех.



Массимо Фумарола (слева) и Стив Моррис (справа) будут в ближайшие годы работать в тандеме на благо Morgan Motor Company.

В ноябре прошлого года Morgan наняла нового главного инженера Мэтью Хоула, эксперта в области электрических силовых установок, а в конце апреля Investindustrial нашла для британской «дочки» нового гендиректора — итальянца Массимо Фумарола, который прежде руководил спецпроектами в Lamborghini, а до этого работал в Fiat, FCA, Audi и Ferrari. В общем, опытный менеджер, которой должен масштабировать бизнес Morgan и вывести компанию на новый уровень — как количественный, так и качественный. Прежний гендиректор Стив Моррис, который проработал в компании сорок лет и начинал в ней учеником слесаря, остаётся при делах в качестве исполнительного председателя.



1 / 2 2 / 2

Сейчас самая важная краткосрочная цель для компании — наладить производство Morgan Super 3 в нужных объёмах и к концу лета начать отгрузки машин клиентам. Далее компания будет работать над новой моделью на платформе CX-Generation с кузовом не в стиле 20-х, а в стиле 60-х годов прошлого века — это будет некий аналог Jaguar E-Type с плавными обводами и элегантными пропорциями, на рынок он должен выйти ориентировочно в 2025 году.



Morgan Plus Four

Модели на платформе CX-Generation и трёхколёсный Super 3 в ближайшие годы ожидает электрификация, но Morgan не уточняет — идёт ли речь о полном переводе на электротягу или о гибридных силовых установках на базе ДВС. Напомним, что бензиновые двигатели для Morgan Super 3 поставляет Ford, а для четырёхколёсных моделей — BMW. Возможно, для решения задач электрификации поставщиков придётся сменить.



Morgan Plus Four CX-T

Модели, изначально спроектированные как электромобили, в линейке Morgan тоже будут, но компания пока не готова сказать когда именно и что это будут за модели. Великобритания намерена запретить продажи автомобилей с ДВС в 2030 году, но гибридным моделям дадут дожить до 2035 года. Потом — только электромобили. Сейчас Morgan примерно две трети своих автомобилей отправляет на экспорт, поэтому для неё запрет ДВС в Великобритании не означает автоматический отказ от бензиновых моделей, но ясно, что уже к 2030 году из соображений престижа и необходимости показать приверженность ESG-принципам полностью электрическая модель в гамме наверняка появится.