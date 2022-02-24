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Новая британская триколка Morgan Super 3: прощай, дерево!

24.02.2022 54 0 0

Компания Morgan Motor Company, специализирующаяся на выпуске спорткаров в стиле ретро, представила новую трёхколёсную модель под названием Super 3, оснащённую 1,5-литровым бензиновым мотором Ford.

 

Предыдущая трёхколёсная модель называлась Morgan 3 Wheeler, она дебютировала в 2011 году и была снята с производства в прошлом году из-за невозможности адаптировать 2,0-литровый мотоциклетный V-twin американской фирмы S&S Cycle к современным экологическим нормам. Новая модель не заставила себя долго ждать: прототипы вышли на испытания ещё прошлой весной, а сегодня состоялась официальная премьера.

Новая триколка Morgan Super 3 — это по-прежнему формально мотоцикл, но теперь с автомобильным 3-цилиндровым мотором, 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» Ford из семейства Dragon с максимальной отдачей в 118 л.с. и 150 Нм (S&S Cycle выдавал 83 л.с. и 140 Нм). Коробка передач — такая же, как у предшественника: 5-ступенчатая «механика» от родстера Mazda MX-5, которая передаёт всю мощность на заднее колесо через зубчатый ремень. Разгон до 100 км/ч занимает 7 с, максимальная скорость — 209 км/ч. Снаряженная масса — 635 кг (3 Wheeler в стоке весил не более 550 кг).

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Если V-twin у модели 3 Wheeler буквально висел на носу и был открыт всем ветрам, то мотор Ford на Super 3 упрятан под капот за передней осью (такую компоновку Morgan уже использовала на трёхколёсных моделях F-серии в первой половине прошлого века). Смещение мотора назад улучшило развесовку и управляемость. Сконструирована новая передняя подвеска с улучшенной кинематикой, дающей меньший радиус разворота. Вибрирует мотор Ford меньше, чем V-twin, езда получается более плавной и точной. Радиаторы системы охлаждения находятся по бокам, а вентиляционные решётки — сразу за передними колёсами. Сами колёса теперь не спицованные, а литые (впрочем, у 3 Wheeler тоже была такая опция), на них надеты узкие шины Avon Speedmaster «с оптимальными характеристиками скольжения» — можно и дрифтануть. Над акустикой системы выхлопа как следует поработали, чтобы она дарила яркие эмоции при разгоне.

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Кузов у Morgan Super 3 полностью новый, алюминиевый, типа монокок, то есть внешние панели — это не обшивка, а часть силовой структуры. Дерева в конструкции не осталось, хотя, например, у современных четырёхколёсных моделей Morgan оно ещё используется для каркаса салона. Для дополнительного багажа предусмотрены навесные сумки по бокам кузова и на корме. Вместо полноценного ветрового стекла установлены короткие ветроотражатели, так что ездить лучше в очках и шлеме.

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Кокпит стал чуть просторнее, заметно улучшилась эргономика, руль регулируется по высоте и вылету, зона в районе ног отапливается, но крыши нет даже в виде опции — только парковочная накидка, закрывающая салон на уровне верхнего края сидений. Вся обивка и отделка передней панели сделаны водонепроницаемыми. Щиток приборов теперь полностью электронный, стилизованный под авиационный. Для мелочей предусмотрены сетки с внутренней стороны бортов (там, где у обычных машин находятся дверные карты, но у Morgan Super 3 дверей нет), а для гаджетов и бутылок есть специальные опциональные держатели на передней панели.

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Заказы на Morgan Super 3 уже принимаются, минимальная цена в Великобритании составляет 34 996 фунтов стерлингов без налогов, поставки начнутся в августе. Компания Morgan рассчитывает, что Super 3 станет очень популярной моделью, с её помощью общий годовой объём производства планируется увеличить с 800-900 машин до 1500, а может и больше.

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