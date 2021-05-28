Рестайлинг ×
  • Обновлённые Morgan Plus Four и Plus Six: больше комфорта и неистовый рёв мотора

Обновлённые Morgan Plus Four и Plus Six: больше комфорта и неистовый рёв мотора

28.05.2021 150 0 0

Британская Morgan Motor Company по просьбам своих клиентов внесла несколько улучшений в свои четырёхколёсные модели, среди которых есть как технические, так и эстетические. Обновлённые родстеры уже доступны для заказа.

 

Актуальные Morgan Plus Four и Plus Six — это совсем свежие модели, созданные на уникальной алюминиевой платформе CX-Generation с деревянной надстройкой. Новая «шестёрка» дебютировала в 2019 году, а «четвёрка» сменила поколение в 2020-м (впервые за 70 лет!), и для обеих уже готов небольшой рестайлинг, на который компания решилась, внимательно изучив отзывы клиентов и прессы.

Надстройка кузова на основе ясеневого каркаса оптимизирована с точки зрения шумоизоляции: изменена конструкция креплений капота, и теперь он плотнее прилегает к кузову, а двери и боковые стёкла получили улучшенные уплотнители. Переработан дизайн фирменной эмблемы: раньше она была цветной и выпуклой, теперь стала более плоской и монохромной, то есть стала выглядеть более старомодно. Слегка изменена форма нижнего воздухозаборника, который в сочетании с верхней решёткой теперь может иметь отделку чёрного цвета.

Morgan Plus Four
1 / 5
Morgan Plus Four
2 / 5
Morgan Plus Four
3 / 5
Morgan Plus Four
4 / 5
Morgan Plus Four
5 / 5

В систему выпуска добавлен «прямой» контур с перепускными клапанами, который на загородных трассах позволяет двигателю реветь на полную катушку, но доступен такой выхлоп только в сочетании с АКП. Сами двигатели прежние, от BMW. У Plus Four это 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» B48 мощностью 258 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 8-ступенчатым «автоматом» ZF. На Plus Six ставится 3,0-литровый 6-цилиндровый мотор B58 мощностью 340 л.с. и ему в пару ставится только АКП.

Morgan Plus Six
1 / 4
Morgan Plus Six
2 / 4
Morgan Plus Six
3 / 4
Morgan Plus Six
4 / 4

В салонах родстеров появились полностью новые кресла с регулируемой поясничной зоной, которые лучше распределяют нагрузку на тело и лучше удерживают его в поворотах. Кресла Comfort Plus, которые входят в стандартную комплектацию Plus Six и доступны как опция на Plus Four, имеют улучшенную набивку и дополнительные регулируемые пневмокамеры боковой поддержки.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Ещё в салоне за доплату теперь можно установить дополнительный, запираемый вещевой ящик позади сидений, и в этой же части салона появились две светодиодные лампы подсветки (входят в стандартную комплектацию). Для зарядки гаджетов добавлены два USB-порта. У фар появился режим консьержа — они горят в течение 30 секунд после выключения двигателя, чтобы водитель и пассажир успели дойти до двери дома при свете.

Morgan Plus Four

Компания Morgan сообщает, что теперь подобные пакеты обновлений будут регулярными и просит клиентов не стесняться и высказывать на сей счёт пожелания.

Morgan Plus Six

В этом году Morgan Motor Company представит лимитированную четырёхколёсную модель с мотором V8 и полностью новый трёхколёсный 3 Wheeler.

родстер спортивные авто новинки рестайлинг Morgan Morgan Plus Four Morgan Plus Six

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика То налево, то направо: почему машину тянет в сторону? Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как б... 14 0 0 28.05.2021
Статьи / Практика Радар-детектор в смартфоне. Мобильные приложения против детекторов-гаджетов Десятки тысяч камер контроля скорости в нашей стране установлены в местах, где скоростной предел существенно занижен безо всяких на то объективных причин… Вернее, по причине необходимости по... 338 0 0 28.05.2021
Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Passat B5 с пробегом: уязвимая оцинковка и не такая уж страшная электрика Да, с момента окончания производства прошло уже 16 лет, но «бэ-пятые» ещё вполне активно продаются. Многие экземпляры к тому же стоят неадекватных на первый взгляд денег. Продавцы парируют:... 264 2 2 28.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 160014 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 136247 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 56333 11 17 04.02.2021
Обсуждаемое
66 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings