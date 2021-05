Обновлённые Morgan Plus Four и Plus Six: больше комфорта и неистовый рёв мотора

Актуальные Morgan Plus Four и Plus Six — это совсем свежие модели, созданные на уникальной алюминиевой платформе CX-Generation с деревянной надстройкой. Новая «шестёрка» дебютировала в 2019 году, а «четвёрка» сменила поколение в 2020-м (впервые за 70 лет!), и для обеих уже готов небольшой рестайлинг, на который компания решилась, внимательно изучив отзывы клиентов и прессы.

Надстройка кузова на основе ясеневого каркаса оптимизирована с точки зрения шумоизоляции: изменена конструкция креплений капота, и теперь он плотнее прилегает к кузову, а двери и боковые стёкла получили улучшенные уплотнители. Переработан дизайн фирменной эмблемы: раньше она была цветной и выпуклой, теперь стала более плоской и монохромной, то есть стала выглядеть более старомодно. Слегка изменена форма нижнего воздухозаборника, который в сочетании с верхней решёткой теперь может иметь отделку чёрного цвета.



В систему выпуска добавлен «прямой» контур с перепускными клапанами, который на загородных трассах позволяет двигателю реветь на полную катушку, но доступен такой выхлоп только в сочетании с АКП. Сами двигатели прежние, от BMW. У Plus Four это 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» B48 мощностью 258 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 8-ступенчатым «автоматом» ZF. На Plus Six ставится 3,0-литровый 6-цилиндровый мотор B58 мощностью 340 л.с. и ему в пару ставится только АКП.



В салонах родстеров появились полностью новые кресла с регулируемой поясничной зоной, которые лучше распределяют нагрузку на тело и лучше удерживают его в поворотах. Кресла Comfort Plus, которые входят в стандартную комплектацию Plus Six и доступны как опция на Plus Four, имеют улучшенную набивку и дополнительные регулируемые пневмокамеры боковой поддержки.



Ещё в салоне за доплату теперь можно установить дополнительный, запираемый вещевой ящик позади сидений, и в этой же части салона появились две светодиодные лампы подсветки (входят в стандартную комплектацию). Для зарядки гаджетов добавлены два USB-порта. У фар появился режим консьержа — они горят в течение 30 секунд после выключения двигателя, чтобы водитель и пассажир успели дойти до двери дома при свете.



Morgan Plus Four

Компания Morgan сообщает, что теперь подобные пакеты обновлений будут регулярными и просит клиентов не стесняться и высказывать на сей счёт пожелания.



Morgan Plus Six

В этом году Morgan Motor Company представит лимитированную четырёхколёсную модель с мотором V8 и полностью новый трёхколёсный 3 Wheeler.