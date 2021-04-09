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  • Разлука будет недолгой: новый Morgan 3 Wheeler дебютирует уже в этом году

Разлука будет недолгой: новый Morgan 3 Wheeler дебютирует уже в этом году

09.04.2021 43 0 0

В ноябре прошлого года Morgan Motor Company объявила о скором завершении выпуска трёхколёсной модели 3 Wheeler из-за ужесточения экологического законодательства. Тогда же был обещан преемник, но без конкретного срока, а теперь выяснилось, что британская компания уже полным ходом испытывает новую триколку.

 

Современный Morgan 3 Wheeler увидел свет в 2011 году как дань памяти самым первым моделям Morgan вековой давности. Трёхколёсный автомобиль, сертифицированный как мотоцикл, получил подчёркнуто олдскульную внешность со спицованными колёсами, чисто номинальной ветрозащитой и выставленным напоказ двигателем производства американской фирмы S&S Cycle.

Архаичный нижневальный V-twin при двух литрах рабочего объёма выдавал всего 83 л.с., а после его адаптации к экологическому стандарту Euro 4 мощностью упала до 69 л.с., но владельцы 3 Wheeler всё равно его обожают за крутой дизайн и солидный булькающий звук. Увы, сделать этот двигатель ещё чище без кардинальных изменений в конструкции невозможно, поэтому этот год станет для 3 Wheeler последним, минувшей осенью была представлена прощальная серия P101 из 33 машин.

Дальнейшая судьба 3 Wheeler до этой недели оставалась под вопросом, но вчера британский журнал Autocar опубликовал фотографию тестового прототипа трицикла нового поколения.

Как видно из снимка, преемник в целом сохранил пропорции предшественника, но двигателя на носу больше нет. Более того, непонятно, есть ли вообще у этого прототипа ДВС или модель перевели на электротягу. В пользу второй версии говорит отсутствие видимого радиатора и выхлопной трубы. Ведущим, судя по всему, осталось заднее колесо (можно было сделать и передний, как на трёхколёсных американских спорткарах Vanderhall).

В 2015 году компания Morgan впервые анонсировала электрическую версию 3 Wheeler и даже начала впоследствии принимать на неё заказы, но так и не смогла запустить в серийное производство из-за проблем с поставщиком аккумуляторных батарей. То есть наработки по электрической версии у компании есть, и мы бы не удивились, что трицикл на снимке электрический, но с компонентами от нового поставщика.

Autocar утверждает, что Morgan представит новый 3 Wheeler уже в конце этого года и запустит в продажу в 2022 году, так что секрет его технической начинки будет раскрыт уже довольно скоро.

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