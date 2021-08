По камням и буеракам: родстер Morgan Plus Four обзавёлся кросс-версией CX-T

Мода на кроссоверы наконец-то докатилась и до компании Morgan Motor, считающейся одной из самых консервативных в мире. Оффроудная конверсия родстера Plus Four разработана совместно со специалистами Rally Raid UK — компании, делающей гоночные машины для ралли-рейдов. Будет выпущено всего восемь экземпляров стоимостью 170 тысяч фунтов стерлингов каждый.

Главный дизайнер Morgan Motor Company Джонатан Уэллс давно носится с идеей кроссовера, но для воплощения в металле одного из многочисленных эскизов на эту тему потребовалось дождаться освоения компанией новой алюминиевой платформы CX-Generation, на которой построены актуальные четырёхколёсные модели Morgan, и одобрение начальства в лице гендиректор Стива Морриса, который решил, что пора — клиенты и компания готовы к освоению нового сегмента. Некоторые владельцы Morgan и так гоняют на них по гравийным дорожкам, им лишь нужна более подходящая для таких покатушек подвеска и шины.

Morgan Plus Four CX-T сделан в ралли-кроссовом формате, на котором партнёры из Rally Raid UK съели не одну собаку. Платформу CX-Generation они сочли для этого достаточно крепкой и не нуждающейся в улучшении, а вот подвеску полностью переделали: у неё теперь более длинные рычаги с усиленными креплениями и металлической защитой снизу, дорожный просвет увеличен с 120 до 230 мм, расширена колея, установлены более крупные высокопрофильные шины с «зубастым» протектором. Перекройка подвески потребовала «перепиливания» колёсных арок — они тоже расширены и имеют более глубокие, чем у дорожного Plus Four вырезы.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Привод остался задним, но для лучшей проходимости у компании BMW позаимствован и перенастроен электронный дифференциал, который в самом хардкорном режиме All-Terrain – Extreme блокируется на 100%. В более мягком варианте All-Terrain блокировка составляет 45%, в дорожном режиме Road дифференциал свободный. Передаточное число главной передачи увеличено по сравнению с дорожной версией родстера.



Силовой агрегат — тоже от BMW: 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (258 л.с., 400 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой», но система выпуска перекроена ради улучшения геометрической проходимости.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Кузов помимо вышеупомянутых новых крыльев получил металлическую защиту днища, широкие брызговики и полностью переделанную заднюю часть, которая теперь представляет собой пространственный трубчатый каркас с вживлённой в него композитной крышей. Боковые окошки — приставные, их можно перевозить на крыше и устанавливать, когда начинается дождь.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Каркас нужен не столько для безопасности, сколько для крепления экспедиционного оборудования: ящик для инструментов, два вещевых контейнера в корме, две сумки по бокам, два полноразмерных запасных колеса, двойные баки для бензина и воды, «люстра» и лопата. По желанию заказчика Morgan может изменить конфигурацию надстройки для перевозки велосипедов или доски для сёрфинга.



1 / 2 2 / 2

В салон добавлены подвижный в горизонтальном направлении держатель для навигатора либо камеры, держатель для бумаг, сумка-холодильник в ногах пассажира, большая аптечка, дополнительные гнёзда для зарядки гаджетов.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

По данным британского журнала Autocar, пять из восьми запланированных к выпуску Morgan Plus Four CX-T были проданы ещё до официальной премьеры, то есть в свободной продаже оказались только три машины и они уже наверняка зарезервированы. Но компания Morgan не исключает появления в будущем дополнительной партии CX-T — так сказать, по заявкам трудящихся.