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  • Morgan Plus 8 GTR официально: атмосферный V8 мощностью 380 л.с. и перекроенный кузов

Morgan Plus 8 GTR официально: атмосферный V8 мощностью 380 л.с. и перекроенный кузов

10.12.2021 234 0 0

Британская компания Morgan Motor Company раскрыла подробности о спецсерии спорткаров Plus 8 GTR, состоящей всего из 9 экземпляров. Все они, конечно, уже проданы.

 

Компания Morgan завершила выпуск второго поколения родстеров Plus 8 в 2018 году в связи с тем, что поставщик двигателей — компания BMW — прекратила производство морально устаревших бензиновых «атмосферников» V8 семейства N62 с рабочим объёмом 4,8 л. Однако в феврале этого года британцы внезапно анонсировали довыпуск модели Plus 8 второго поколения из прибывших в компанию машинокомплектов, которые предназначались для некоего нереализованного стороннего проекта. Имя неудачливого партнёра официально не называется, но британский журнал Autocar утверждает, что шасси и двигатели заказала компания Bristol для своего родстера Bullet, который, к сожалению, так и не стал серийным — компания Bristol в очередной раз обанкротилась, а в этом году снова возродилась, но теперь у неё другие планы.

Вернувшиеся в Morgan машинокомплекты были выпущены в 2018 году, то есть вполне ещё кондиционные, пригодные для использования — из них было решено сделать спецсерию Plus 8 GTR для коллекционеров. Спецсерия эта вдохновлена гоночными Plus 8 первого поколения (выпускалось с 1968 по 2004 год с моторами Rover V8), которые были довольно успешными в серии GT в 90-х и на которых компания Morgan обкатывала своё первое алюминиевое шасси — эти наработки впоследствии были реализованы на дорожных моделях Plus 8 второго поколения и родственном «косоглазом» спорткаре Aero 8.

Morgan Plus 8 GTR имеет закрытый кузов в духе гоночных предков, но без каркаса безопасности внутри и с комфортными креслами, хотя в виде опции предлагаются легковесные углепластиковые ковши, как на первом собранном экземпляре цвета Yas Marina Blue. Этот леворульный экземпляр, принадлежащий одному состоятельному датчанину, в ноябре выставлялся на выставке Undercover Assembly в Байсестере (Великобритания, графство Оксфордшир), но только вчера компания Morgan выпустила официальный пресс-релиз по поводу начала выпуска спецсерии Plus 8 GTR.

Двигатель BMW V8 слегка форсирован и теперь выдаёт 380 л.с. вместо прежних 367 л.с. — таким образом Plus 8 GTR стал самым мощным дорожным Morgan в истории компании (на современный «регулярный» родстер Plus Six ставится 3,0-литровый 6-цилиндровый турбомотор BMW B58 мощностью 340 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Динамические характеристики не объявлены.

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Для спецсерии Plus 8 GTR инженеры Morgan немного модифицировали шасси и установили более мощные тормоза Brembo, добавили усилители в районе моторного щита и распорки для подвески, что благотворно сказалось на управляемости. Внешняя алюминиевая обшивка, по сути, полностью новая: крылья — более широкие и с дополнительными вентиляционными отверстиями, прорезей на капоте тоже стало больше, передок обзавёлся массивным сплиттером во всю ширину кузова, а под кормой появился развитый диффузор, между вертикальными направляющими которого проложены два выхлопных патрубка. Двери не имеют вырезов под высунутую руку, как у родстеров, стёкла не опускаются, но имеют сдвижные секции. 5-спицевые колёса с дизайном в стиле 90-х крепятся центральной гайкой.

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В салоне — новые дверные карты и переработанный щиток приборов с более современным, чем у исходных Plus 8, дизайном циферблатов. Крыша снабжена вентиляционными отверстиями.

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Из девяти запланированных к выпуску экземпляров лишь пять отправятся за пределы Великобритании (в том числе представленная на снимках синяя машина), цена не объявлена, но британские коллеги из Auto Express предполагают, что она находится в диапазоне от 200 000 до 250 тысяч фунтов стерлингов.

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