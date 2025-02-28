Обновлённый Xpeng G6: тонкая доработка внешнего стиля и более премиальный салон

Китайская компания Xpeng провела рестайлинг своего самого популярного кроссовера с индексом G6 и уже в марте запустит его в продажу как глобальную модель — обещаны как леворульные, так и праворульные версии.

Среднеразмерный пятиместный кроссовер Xpeng G6 совсем ещё свежий, он вышел на китайский рынок в июне 2023 года, но компания уже подготовила для него комплексное обновление. Напомним, что основанная в 2014 году компания Xpeng на данный момент производит только электромобили, их глобальные продажи в прошлом году, по данным производителя, составили 190 068 шт., что на 34% больше продаж в 2023 году. Январь 2025 года оказался для Xpeng тоже очень успешным: реализовано 30 350 машин, что на 268% больше продаж в январе 2024 года.

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Внешний рестайлинг Xpeng G6 оказался очень скромным. Передок получил цельную световую полосу, которая прежде была разрезана посередине эмблемой, у обновлённого кроссовера эмблема сместилась вверх на капот. В световую полосу помимо фар интегрирован индикатор работы автопилота нового поколения AI Turing, анонсированного в ноябре прошлого года в рамках мероприятия Xpeng AI Day 2024. Корма обзавелась вторым спойлером типа утиный хвостик на багажной двери в дополнение к основному верхнему спойлеру. Обновлён дизайн колёсных дисков. В результате рестайлинга габаритная длина кроссовера увеличилась с 4753 до 4758 мм, остальные ключевые размеры не изменились: ширина — 1920 мм, высота — 1650 мм, колёсная база — 2890 мм.

Салон Xpeng G6 получил обновлённые экраны на передней панели — приборный 10,25-дюймовый и мультимедийный 15,6-дюймовый, причём приборный экран теперь как бы парит над панелью, а не интегрирован в неё. Под установку нового контурного светодиодного освещения изменён дизайн дверных карт и декоративной накладки на передней панели. Руль получил чувствительный к прикосновениям емкостной обод (это нужно для корректной работы новых электронных ассистентов водителя). Дизайн воздуховодов стал более лаконичным. Обновлённые передние кресла, как утверждается, делают лучший в классе массаж шиацу. Улучшены отделочные материалы — новые приятнее на вид и на ощупь. В целом, как утверждает Xpeng, кроссовер G6 обновлён на 34%.

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Технические характеристики обновлённого Xpeng G6 будут объявлены в марте во время старта продаж. На данный момент из электронной базы китайского Минпрома известно лишь, что одномоторные заднеприводные версии будут иметь прежний двигатель мощностью 218 кВт (296 л.с.), но получат новую 800-вольтовую батарею с увеличенной скоростью зарядки. Запас хода на одной зарядке в зависимости от ёмкости батареи будет составлять от 600 до 725 км по циклу CLTC. Скорее всего, сохранится в гамме и двухмоторная полноприводная версия мощностью 358 кВт (487 л.с.). Цены тоже пока не объявлены, дорестайлинговый Xpeng G6 стоит в Китае от 199 900 юаней (2,4 млн рублей в переводе по текущему курсу).

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Позже в этом году Xpeng представит более крупный среднеразмерный кроссовер G7 и первую модель с plug-in гибридной установкой Kunpeng Super Electric System — её анонсировали в ноябре на вышеупомянутом мероприятии Xpeng AI Day 2024. Появление в гамме гибридов позволит Xpeng более уверенно осваивать внешние рынки. В России компания Xpeng официально не работает, но её моделями торгуют в нашей стране серые дилеры.

Добавим, что Xpeng является стратегическим партнёром компании Volkswagen в процессе адаптации её бизнеса к китайским реалиям: в 2026 году на китайский рынок выйдет первая модель Volkswagen, построенная на платформе Xpeng.