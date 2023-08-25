Обновлённый Audi Q8 показался на тизере в преддверии скорой премьеры

Audi представила спортивный кроссовер Q8 летом 2018 года. Сейчас модель, занимающая место флагманского SUV бренда, подошла к плановому обновлению. Замаскированные прототипы будущей новинки были замечены фотошпионами в ходе испытаний ещё в начале текущего года, а теперь проект находится на завершающем этапе. Презентация посвежевшего Audi Q8 состоится 5 сентября в рамках выставке IAA в Мюнхене.

На фото: актуальный кроссовер Audi Q8

Тизерная кампания стартовала только сейчас: немецкий производитель опубликовал первое изображение обновлённого «ку восьмого». На нём запечатлена корма и левый бок кроссовера. Ожидается, что у модели будет минимум внешних изменений: вид Audi Q8 освежат буквально за счёт нескольких видоизменённых деталей.



Известно, что кроссоверу подретушируют оптику: в Audi отметили, что у фар и задних фонарей Q8 будут «новые дизайн и функциональность». Судя по тизеру, форма фонарей останется примерно прежней, и они также будут соединены между собой светящейся полосой через всю ширину багажной двери. Но рисунок у них будет другой – в нижней части вместо штриховки нарисовали тройную «T» с каждой стороны.



Ещё в компании пообещали дать будущим владельцам Audi Q8 «больше возможностей для индивидуализации». Вероятно, речь идёт о том, что палитра цветов кузова пополнится новыми оттенками; ещё производитель может разнообразить дизайн колёсных дисков, а также расширить количество вариантов внутренней отделки и комбинаций обивки салона.



Тизер обновлённого кроссовера Audi Q8

Ранее дизайнер Kolesa.ru предположил, как, возможно, будет выглядеть посвежевший «ку восьмой». Судя по рендеру, флагманский кроссовер может обзавестись новой решёткой радиатора, при этом предполагается, что её форма останется прежней, а узор составят U-образные элементы. На изображении видно, что форма головной оптики тоже не изменится, однако, ей могут дать новую «начинку» с оригинальной графикой светодиодных ходовых огней. Не исключено, что передний бампер обновят за счёт треугольных воздуховодов по краям.



Рендер обновлённого кроссовера Audi Q8

Напомним, в основе Audi Q8 лежит модульная платформа MLB, на которой базируются в том числе Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. У кроссовера спереди двухрычажная подвеска, сзади – многорычажка. Официальной информации о том, получит ли посвежевший SUV обновки в технической части, пока нет. Вероятнее всего, у обновлённого «ку восьмого» будет та же моторная гамма, что и у актуальной версии. В линейке кроссовера есть бензиновые и дизельные версии, а также подзаряжаемый гибрид TFSI е, в основе установки которого лежит мотор V6.



Ожидается, что Audi Q8 следующего поколения окажется последним автомобилем с ДВС, который создаст компания. По плану, он должен дебютировать в 2026 году. После этого немецкая марка, входящая в состава концерна Volkswagen, намерена заняться разработкой только «электричек».

