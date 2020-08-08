BMW X3 третьего поколения (кузов G01) производится с 2017 года. Подходит время для планового рестайлинга, и сейчас у нас в распоряжении есть шпионские фотографии кроссовера, сделанные во время дорожных испытаний. На них автомобиль обклеен маскировочной плёнкой спереди и сзади, и пока в целом никаких существенных отличий от нынешней модели не видно – на начальном этапе испытаний обычно так и происходит, в дальнейшем будет видно больше подробностей относительно внешнего вида будущей новинки. Мы предполагаем, что кроссовер получит изменённые «ноздри» решётки радиатора, которые станут объединёнными и более гранёными по форме в стиле нового X5. Наверняка передняя оптика получит более современную начинку, мы также изобразили вариант с более узкими фарами.
Сбоку, скорее всего, никаких существенных изменений не произойдёт, а вот сзади Х3 должен обновиться. В ходе рестайлинга модели BMW практически всегда получают новую заднюю оптику, и мы ожидаем, что «икстретий» не станет исключением – здесь он изображён с фонарями, сделанными в стиле того же X5. При этом наверняка изменится и задний бампер, могут появиться новые насадки выхлопной системы и декоративная вставка в нижней части. На рендерах изображен кроссовер в М-пакете.
Не стоит ожидать значительных изменений по технической части. Скорее всего, дело ограничится новыми вариантами отделки, опций и обновлённой мультимедийной системой iDrive. Моторная гамма может остаться прежней, на российском рынке она включает в себя широкий выбор как бензиновых, так и дизельных моторов. Кстати, в прошлом месяце был представлен полностью электрический серийный кроссовер BMW iX3.
Премьера обновлённого Х3 может состояться в следующем году.
Сегодня в России стоимость базового кроссовера с двухлитровым 184-сильным бензиновым мотором составляет 3 610 000 рублей. Вариант со 190-сильным дизелем обойдётся на 100 тысяч дороже. Есть пара «доналоговых» 249-сильных версий – бензиновая 30i (от 3 960 000 рублей) и 30d (от 4 310 000 рублей). Наконец, самые мощные из «гражданских» — M40d (326 л.с.) за 5 240 000 рублей в базе и 360-сильная M40i, которая на 50 тысяч дороже.
Между тем, недавно мы представили рендеры нового поколения BMW X1.
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