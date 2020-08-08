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Обновлённый BMW X3: первые изображения

08.08.2020 612 0 0

На этой неделе фотошпионами впервые был замечен обновлённый немецкий кроссовер, кузов которого частично скрыт камуфляжной плёнкой, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть новинка.

 

BMW X3 третьего поколения (кузов G01) производится с 2017 года. Подходит время для планового рестайлинга, и сейчас у нас в распоряжении есть шпионские фотографии кроссовера, сделанные во время дорожных испытаний. На них автомобиль обклеен маскировочной плёнкой спереди и сзади, и пока в целом никаких существенных отличий от нынешней модели не видно – на начальном этапе испытаний обычно так и происходит, в дальнейшем будет видно больше подробностей относительно внешнего вида будущей новинки. Мы предполагаем, что кроссовер получит изменённые «ноздри» решётки радиатора, которые станут объединёнными и более гранёными по форме в стиле нового X5. Наверняка передняя оптика получит более современную начинку, мы также изобразили вариант с более узкими фарами.

Сбоку, скорее всего, никаких существенных изменений не произойдёт, а вот сзади Х3 должен обновиться. В ходе рестайлинга модели BMW практически всегда получают новую заднюю оптику, и мы ожидаем, что «икстретий» не станет исключением – здесь он изображён с фонарями, сделанными в стиле того же X5. При этом наверняка изменится и задний бампер, могут появиться новые насадки выхлопной системы и декоративная вставка в нижней части. На рендерах изображен кроссовер в М-пакете.

Не стоит ожидать значительных изменений по технической части. Скорее всего, дело ограничится новыми вариантами отделки, опций и обновлённой мультимедийной системой iDrive. Моторная гамма может остаться прежней, на российском рынке она включает в себя широкий выбор как бензиновых, так и дизельных моторов. Кстати, в прошлом месяце был представлен полностью электрический серийный кроссовер BMW iX3.

Премьера обновлённого Х3 может состояться в следующем году.

Нынешний BMW X3 c М-пакетом
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Нынешний BMW X3 c М-пакетом
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Сегодня в России стоимость базового кроссовера с двухлитровым 184-сильным бензиновым мотором составляет 3 610 000 рублей. Вариант со 190-сильным дизелем обойдётся на 100 тысяч дороже. Есть пара «доналоговых» 249-сильных версий – бензиновая 30i (от 3 960 000 рублей) и 30d (от 4 310 000 рублей). Наконец, самые мощные из «гражданских» — M40d (326 л.с.) за 5 240 000 рублей в базе и 360-сильная M40i, которая на 50 тысяч дороже.

Между тем, недавно мы представили рендеры нового поколения BMW X1.   

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг BMW BMW X3

 

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