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Новый BMW X1: первые изображения

18.07.2020 307 0 0

В прошлом месяце в Сети появились первые шпионские фотографии нового поколения немецкого кроссовера. Пользуясь ими, мы составили представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

 

Актуальный BMW X1 второго поколения был представлен в 2015 году, а в прошлом году модель обновилась. Теперь же немцы тестируют новую генерацию кроссовера, и в начале лета были опубликованы шпионские фотографии автомобиля с толстом слое камуфляжа. Этих фотографий пока немного и не со всех ракурсов, но визуально по пропорциям новый кроссовер очень похож на нынешний. Однако некоторые детали уже всё-таки можно разглядеть: новый X1 получит более узкие фары другой формы, их верхняя граница будет вытянута вдоль кромки капота. Решётка радиатора останется примерно такого же размера, но форма «ноздрей» немного изменится — они станут более «оквадраченными».

Боковины, скорее всего, избавятся от глубокой подштамповки вдоль дверных ручек, сами же ручки, судя по шпионским фотографиям, теперь будут клавишного типа, а не под естественный хват, как ранее. Кстати, до конца 90-х годов такие дверные ручки имели практически все модели BMW, а последним таким автомобилем стал родстер Z4 в кузове Е89, производившийся до 2016 года. Теперь же в компании решили вернуться в подобному решению на некоторых моделях, новый компактвэн BMW 2 Series Active Tourer, например, будет иметь именно клавишные ручки дверей. Что касается других изменений во внешности, то фонари вместе с нишей номерного знака будут расположены чуть выше. Скорее всего, немного изменится форма бокового остекления.

Пока нет никакой информации о технических особенностях нового Х1. Можем предположить, что моторная гамма будет пересекаться с новыми 1 Series и 2 Series Gran Coupe. В России представлена пока только вторая из них, на выбор два двигателя – 3-цилиндровый 1.5 мощностью 140 л.с. и 306-сильный двухлитровый турбомотор. Кроме того, ожидается появление полностью электрической версии iX1, которая составит компанию презентованному на днях кроссоверу iX3.

Актуальный BMW X1 F48
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Актуальный BMW X1 F48
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Сегодня в России нынешний BMW X1 предлагается по цене от 2 090 000 рублей (18i sDrive DCT, 140 л.с., передний привод). Более мощный 192-сильный вариант 20i с полным приводом обойдётся минимум в 2 670 000 руб. Есть также дизельная полноприводная 150-сильная модификация 18d, её начальный ценник составляет 2 620 000 рублей.

Между тем, месяц назад BMW представила обновлённую М5.  

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