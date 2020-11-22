Баварский купеобразный кроссовер готовится к рестайлингу, периодически попадаясь в объектив фотошпионов. Пользуясь полученными фотоснимками, мы составили своё представление о том, как он будет выглядеть.

Х4 ведёт свою историю с 2014 года, когда началось производство модели первого поколения в кузове F26. Она стала серийной версией Concept X4б продемонстрированного в апреле 2013 года на Международном автосалоне в Шанхае. Рестайлингов кроссовер не получал, вместо этого в марте 2018 года в Женеве был презентован полностью новый автомобиль , получивший индекс G02. С тех пор прошло не так много времени, однако баварцы уже тестируют обновлённую модель, и на шпионских фотографиях видны некоторые изменения во внешности. Прежде всего, рестайлинговый Х4 получит более узкие фары, изменится и графика светодиодных элементов, которые будут состоять из большего количества частей. Появятся новые «ноздри» решётки радиатора, которые наверняка станут крупнее. Их форма пока не видна под толстым слоем камуфляжа, однако есть вероятность, что модели Х3 и Х4 «разделят» внешне по форме решётки, как это уже сделано с новыми Х5 и Х6. Также изменится дизайн переднего бампера, при этом крылья и капот, скорее всего, останутся прежними.

Рендер обновлённого BMW X4

Что касается задней части, то единственный новый элемент на шпионских фотографиях – трапециевидные патрубки выхлопной системы у базовых моделей, в то время как нынешний Х4 располагает круглыми патрубками (за исключением модификаций M40i и M40d, имеющими трапециевидные насадки). Наверняка немного изменится и дизайн заднего бампера, мы изобразили вариант с имитацией диффузора в нижней части. Фонари же могут остаться неизменными.

Рендер обновлённого BMW X4

Рестайлинг затронет и интерьер кроссовера, где ожидается появление обновлённой мультимедийной системы. Техническая часть же, скорее всего, не подвергнется существенным изменениям. Нынешний Х4 оснащается широкой гаммой моторов, базовый из которых – 2-литровый бензиновый, развивающий 184 л.с. Есть также три дизельных варианта, самый мощный с индексом M40d и объёмом 3 литра располагает 326 лошадиными силами и 680 Нм крутящего момента.

Премьера рестайлингового кроссовера ожидается в следующем году.

Нынешний BMW X4 1 / 3 Нынешний BMW X4 2 / 3 Нынешний BMW X4 3 / 3

Сегодня в России BMW X4 оценивается минимум в 4 090 000 рублей за 184-сильную бензиновую модификацию 20i. Базовый дизельный вариант 20d со 190 силами на 110 тысяч дороже. Есть две 249-сильные модификации, бензиновая 30i за 4 460 000 рублей и 30d за 4 780 000 рублей в базе. Вышеупомянутая M40d обойдётся минимум в 5 860 000 рублей, а бензиновый 360-сильный вариант M40i – в 6 050 000 руб. наконец, на вершине гаммы – 510-сильный Х4 М Competition за 7 850 000 руб.

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