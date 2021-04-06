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  • Обновлённый BYD Song Pro: бестселлер китайской марки стал мощнее и элегантнее

Обновлённый BYD Song Pro: бестселлер китайской марки стал мощнее и элегантнее

06.04.2021 199 0 0

Компания BYD освежила кроссовер Song Pro спустя всего два года после его дебюта. На китайском рынке автомобиль предлагается с бензиновой, plug-in гибридной и электрической силовыми установками.

 

В 2020 году компания BYD, по данным ресурса CarSalesBase, реализовала в Китае 411 241 автомобиль, на 8,9% меньше, чем в 2019-м, но при этом стоимость её акций на Гонконгской бирже за прошлый год выросла примерно в пять раз. Оптимизм инвесторам внушает авторитетный американский финансист Уоррен Баффетт, который через управляемую им компанию Berkshire Hathaway владеет 8,2% акций BYD, — раз Баффет держит акции BYD, значит у компании всё хорошо. Кроме того на руку BYD играет объективный рост спроса на электромобили в мире, партнёрство с Daimler и собственное производство батарей, которые можно продавать на сторону даже при низком спросе на собственные авто.

На домашнем рынке BYD – типичный середнячок по объёмам продаж. В то же время компания считается одним из лидеров «розеточного» сегмента и предлагает хороший ассортимент plug-in гибридов и электромобилей. Кроссовер BYD Song Pro, ставший поводом для этой публикации, дебютировал в 2019 году сразу в трёх версиях — бензиновой, plug-in гибридной и электрической. В 2020-м Song Pro разошёлся тиражом 93 262 экземпляра, став самой востребованной моделью BYD в Китае.

Неплохой на первый взгляд старт не вполне устраивает руководство BYD, ведь оно держит на прицеле куда более успешных конкурентов — Haval H6, Changan CS75 и Geely Boyue (известен в РФ как Atlas), которые находят в год по 200-300 тысяч покупателей. Вдобавок китайские автопроизводители взяли в последнее время совершенно бешеный темп рестайлингов, сравнимый с таковым в послевоенном американском автопроме, когда ежегодное обновление дизайна ключевых моделей считалось нормой.

В общем, к Шанхайскому автосалону 2021, который откроется 19 апреля, компания BYD подготовила рестайлинговый Song Pro, а китайский СМИ уже опубликовали первые фотографии новинки. Кроссовер получил новое оформление передка с укрупнённой фальшрадиаторной решёткой, у которой теперь шесть горизонтальных прутьев вместо четырёх, новый передний бампер с декоративными, торчащими вверх клыками и новую эмблему: фирменный трезубец лишился кружочка и стал больше похож на эмблему Maserati. На корме появился более сложносочинённый бампер и оконные стойки с нарисованными чешуйками, как у VW ID.3.

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Салон полностью новый: изменилась форма передней панели, сидений и дверных карт. Щиток приборов под козырьком уступил место маленькому экранчику размером со смартфон и без навеса, большой центральный мультимедийный планшет остался на месте. Изменился дизайн руля, крупнее и при этом изящнее стали воздуховоды, а вот селектор ездовых режимов, наоборот, стал компактнее.

Основные геометрические размеры машины прежние: колёсная база — 2717 мм, габаритная длина — 4650 мм, то есть BYD Song Pro — это кроссовер класса Nissan X-Trail, компактный по американским меркам и среднеразмерный по российско-европейским. Передняя подвеска у Song Pro — типа МакФерсон, задняя — независимая многорычажная.

По данным ресурса Autohome, бензиновый Song Pro вместе с обновлением получил более мощный 1,5-литровый турбомотор: было 160 л.с. и 245 Нм, стало 185 л.с. и 277 Нм, а на смену 6-ступенчатому «роботу» с двумя сцеплениями пришёл 7-ступенчатый. Привод у бензинового кроссовера только передний.

Есть ли изменения в «потрошках» гибридной и электрической версий, пока неизвестно. Топовый дорестайлинговый розеточный гибрид Song Pro DM (Dual Mode) с полным приводом и двумя электромоторами располагает неслыханной для массового китайского кроссовера совокупной отдачей в 473 л.с. и 775 Нм. До 100 км/ч такой Song Pro разгоняется за 4,7 с.

В свою очередь топовый дорестайлинговый электрический Song Pro EV имеет единственный передний электромотор мощностью 135 кВт (184 л.с.) и батарею ёмкостью 71 кВт·ч, которая обеспечивает 502 км пробега на одной зарядке по устаревшему циклу NEDC.

В Россию автомобили BYD с 2014 года официально не поставляются и о планах компании вернуться на наш рынок пока ничего не слышно. В фокусе внимания BYD сейчас находится Европа, где китайская компания уже продаёт свои электрический автобусы, а в этом году хочет выйти на рынок легковых электромобилей через нидерландского импортёра. При этом главным рынком сбыта названа Норвегия, где доля «электричек» в статистике продаж новых легковых автомобилей сейчас самая высокая в мире — 54,3% (данные Норвежской дорожной федерации за 2020 год).

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