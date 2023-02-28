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Обновлённый Genesis GV80: первые изображения

28.02.2023 255 0 0

Недавно фотошпионами был замечен флагманский корейский кроссовер в камуфляже, через который уже можно разглядеть некоторые особенности внешнего вида рестайлинговой модели.

GV80 является первым серийным кроссовером марки Genesis, его премьера состоялась в начале 2020 года. Он также стал серийной версией концепта GV80 Fuel Cell, продемонстрированного в апреле 2017 года на Международном автосалоне в Нью-Йорке. В середине этого месяца в Сети впервые появились шпионские фотографии обновлённой версии. Что же изменится во внешнем виде кроссовера?

Рендер обновлённого GV80

Пока тестовые образцы имеют весьма толстый слой камуфляжа, однако некоторые детали уже видны. Так, GV80 получит обновлённую оптику с множеством квадратных светодиодных сегментов, как на новом представительском седане G90. Сама форма фар, скорее всего, останется неизменной. Передний бампер полностью новый, с крупными декоративными вставками по краям и трапециевидным воздухозаборником в нижней части. Скорее всего, задняя оптика также подвергнется изменениям, мы изобразили вариант фонарей, объединённых узкими светодиодными полосками, подобно тому же G90. Также появятся оригинальные сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Рендер обновлённого GV80

Достоверной информации об изменениях в технической части пока нет. Нынешняя модель построена на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Скорее всего, обновлённый кроссовер получит ту же гамму моторов, что и нынешний, который комплектуется тремя вариантами двигателей. Базовым из них является турбированный 249-сильный 2.5, его минимальная официальная стоимость в России составляет 7 240 000 рублей. Трёхлитровый дизельный вариант той же мощности обойдётся минимум в 7 690 000 рублей. Самая дорогая модификация оснащается 379-сильным 3.5 V6 – от 8 390 000 руб. Все версии комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Нынешний Genesis GV80
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Нынешний Genesis GV80
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Нынешний Genesis GV80
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Премьера рестайлингового GV80 может состояться в течение этого года.

Между тем, корейцы также готовят купеобразную версию GV80.

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