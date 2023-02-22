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  • У BMW X6 скоро появится конкурент из Кореи: новые кадры купеобразного Genesis GV80

У BMW X6 скоро появится конкурент из Кореи: новые кадры купеобразного Genesis GV80

22.02.2023 314 0 0

При этом сам «традиционный» трехрядный SUV переживет плановый рестайлинг. Премьера семейства, вероятно, уже не за горами.

По Сети уже давно гуляет информация о том, что у флагманского кроссовера Genesis GV80 (Genesis – премиальный суббренд компании Hyundai) появится купеобразная версия. А потом выяснилось, что данные верны: шпионы стали ловить замаскированные прототипы. И вот свежие кадры, видео с застуканным на парковке в Корее Genesis GV80 в виде «купе» выложили на местном YouTube-канале Woopa TV. Напомним, «традиционный» трехрядный GV80 в строю с 2020 года, он построен на заднеприводной платформе, и такой кросс вот-вот обновится (видео с посвежевшей версией опубликовано на том же канале).

Genesis GV80 Coupe
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Genesis GV80 Coupe
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Genesis GV80 Coupe
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Genesis GV80 Coupe
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Genesis GV80 Coupe
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Внешне пойманное «купе» от актуального стандартного GV80 отличается лишь кормой и более покатой крышей. Обычному же кроссу, судя по шпионским кадрам, после рестайлинга достанется новая радиаторная решетка – с двойной сеткой. В общем, пока непонятно: то ли купеобразному варианту оставят старую решетку, то ли это один из ранних тестовых образцов. Но в любом случае GV80 сохранит фамильную двухполосную оптику.

Genesis GV80 Coupe и стандартный актуальный GV80
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Genesis GV80 Coupe и стандартный актуальный GV80
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Габариты Genesis GV80 Coupe неизвестны. Длина нынешнего «традиционного» кроссовера равна 4945 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2955 мм.

Снимков салона пока нет (ни «купе», ни обычного рестайлингового SUV). Вероятно, внутри обе версии повторят друг друга. Что же касается обновок после модернизации, то GV80 могли отрядить иные экраны приборки и мультимедиа-системы, плюс другой блок управления климатом.

Обновленный стандартный Genesis GV80
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Обновленный стандартный Genesis GV80
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Обновленный стандартный Genesis GV80
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О технике данных тоже нет, разве что можно ждать электрификации (в той или иной степени), ведь актуальному Genesis GV80 не положен даже гибридный довесок. На родине бренда в гамму модели сейчас входят бензиновые «турбочетверка» 2.5 T-GDI (304 л.с.) и битурбированный V6 3.5 T-GDI (380 л.с.), а также рядный шестицилиндровый турбодизель 3.0 (273 л.с.). Коробка одна – восьмиступенчатый «автомат». В Корее Genesis GV80 предложен как с задним, так и с полным приводом.

Нынешний трехрядный Genesis GV80
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Нынешний трехрядный Genesis GV80
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Нынешний трехрядный Genesis GV80
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Официальную премьеру семейство должно справить в ближайшем будущем. Если соперниками стандартного Genesis GV80 считаются Mercedes-Benz GLE и BMW X5, то GV80 Coupe будет конкурировать с GLE Coupe и BMW X6. К слову, «немцы» недавно обновились.

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