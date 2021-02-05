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Новый купе-кроссовер Genesis GV80: первые изображения

05.02.2021 703 0 0

На днях в Сети появилась информация о том, что корейский премиум-бренд готовит свой ответ таким кроссоверам, как BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Как будет выглядеть новинка?

 

Родоначальником класса премиальных кросс-купе является BMW X6 первого поколения, появившийся в 2008 году и ставший серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного в сентябре 2007 года на Франкфуртском автосалоне. В 2015-м компанию ему составил Mercedes-Benz GLE Coupe, а ещё через три года к ним присоединился Audi Q8. Стоит также упомянуть и о купеобразной версии Porsche Cayenne, увидевшей свет в 2019-м. Теперь же свой вариант для этого сегмента может готовить и Genesis, который достаточно активно в последнее время выпускает новинки, заполняя различные сегменты рынка. Одной из таких новинок является кроссовер GV80, призванный составить конкуренцию BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, именно на его базе может быть создано первое премиальное кросс-купе корейского бренда.

Пока нет никаких шпионских фотографий, как сообщают наши коллеги из motor1.com, первые тестовые образцы могут выехать на дороги ближе к середине лета. Поэтому форма кузова будущей новинки пока является секретом. Однако можем предположить, что купеобразный кроссовер будет перекликаться внешне с новым седаном Genesis G80, получившим кузов, напоминающий по форме фастбэк. Также представленный на рендерах автомобиль имеет более низкий уровень крыши подобно другим премиальным кросс-купе.

Моторную гамму новинка наверняка разделит с обычным кроссовером GV80, который оснащается двумя бензиновыми турбомоторами 2.5 и 3.5, а также 3-литровым дизелем. Все версии комплектуются 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, при этом на некоторых рынках в базе кроссовер имеет задний привод.      

 

Genesis GV80
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Genesis GV80
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Genesis GV80
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Сегодня в России цены на кроссовер GV80 начинаются с отметки в 4 050 000 рублей (2.5 T, 249 л.с.). Дизельный 3-литровый вариант такой же мощности обойдётся минимум в 4 600 000 рублей, а самая дорогая модификация оснащается 379-сильным бензиновым 3.5 V6, цена – от 5 300 000 руб. Все представленные у нас кроссоверы полноприводные.

Напомним, в декабре прошлого года состоялась премьера ещё одного кроссовера Genesis – более компактного GV70.

купе кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Genesis Genesis GV80

 

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