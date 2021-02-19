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  • Обновлённый Lada Largus выходит на рынок: салон, как у Дастера, икс-фейс и доработанный мотор

Обновлённый Lada Largus выходит на рынок: салон, как у Дастера, икс-фейс и доработанный мотор

19.02.2021 770 0 0

АВТОВАЗ раскрыл комплектации и цены рестайлинговых фургона и универсала. Изменился не только дизайн – еще модернизировали базовый двигатель, плюс был расширен список оборудования.

 

Массовый выпуск посвежевшего Lada Largus стартовал в Тольятти в начале февраля, а теперь объявлено о начале приема предварительных заявок. Правда, пока их можно оставить только онлайн: бесплатно автомобиль бронируется на три дня, а при внесении предоплаты в размере 10 000 рублей – без ограничений по времени. Как и прежде, Ларгус бывает в виде фургона или универсала (5 или 7 мест), у последнего еще имеется кросс-версия.

Модель обзавелась новыми фарами (у актуальных Renault Logan и Sandero почти такие же), бамперами и радиаторной решеткой, по-другому оформлены противотуманки, также заменили передние крылья, капот и наружные зеркала. Ну и Ларгус наконец-то получил фирменный «икс-фейс», хотя у моделей Lada следующего поколения «икса», возможно, уже не будет. Largus Cross внешне от прочих версий отныне отличается не только «внедорожным» обвесом, но и наличием «сот» в решетке.

Передняя панель – как у кроссовера Renault Duster первого поколения, при этом рулевое колесо Ларгусу досталось от Lada Xray, а приборы оформлены в стиле остальных моделей Lada. Также улучшена шумоизоляция салона, вдобавок модель обрела новые передние кресла и подлокотник водителя с боксом для хранения, а кнопки стеклоподъемников теперь расположены на дверях (ранее – на центральной консоли). Дорогим версиям отныне положены мультимедийная система с навигатором и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, обогрев лобового стекла и сидений второго ряда, камера заднего вида, датчики дождя и света, подогрев руля, круиз-контроль.

Lada Largus Cross
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Lada Largus Cross
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Lada Largus Cross
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Lada Largus Cross
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Ранее считалось, что технику реформы не затронули, но нет – базовый восьмиклапанный двигатель 1.6 доработан. На моторе внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированы коленвал и газораспределительный механизм. Отдача выросла с 87 до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что, как отметил производитель, позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений. Также теперь исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 000 км. Согласно обнаруженному ранее ОТТС на рестайлинговый Ларгус, этот двигатель носит индекс ВАЗ-11182 (был ВАЗ-11189). Шестнадцатиклапанный мотор 1.6 мощностью 106 л.с. – прежний (ВАЗ- 21129). Оба двигателя все так же «питаются» бензином АИ-92 и работают в паре с пятиступенчатой «механикой».

Ларгус лишился начальной комплектации Standart с неокрашенными бамперами, так что базовой стала версия Classic, хотя оснащение у нее почти такое же: подушка безопасности водителя, ABS, аудиоподготовка и два подголовника на втором ряду. Еще в списке стандартного оборудования имеются центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

Обновленный фургон Lada Largus стоит от 685 900 до 854 900 рублей, стандартный пятиместный универсал – от 690 900 до 914 900 рублей, семиместный – от 817 900 до 941 900 рублей. Largus Cross после рестайлинга по-прежнему доступен в двух комплектациях (в обеих он может быть пяти- или семиместным), но при этом кросс-универсал обзавелся опциональными пакетами (опции предусмотрены и для остальных модификаций), теперь «кроссовер» стоит от 865 900 до 981 900 рублей.

«Живые» продажи обновленного Ларгуса начнутся в ближайшее время. Дореформенные машины еще в строю. Прежний фургон стоит от 655 900 рублей, пятиместный универсал – от 668 900 рублей, семиместный – от 747 900 рублей, Cross – от 828 900 рублей.

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