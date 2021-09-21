Обновлённый паркетник DS 3 Crossback: первое изображение

DS появился в 2009 году, сначала он выполнял роль «дорогого» суббренда Citroёn. Но в 2014-ом его выделили в качестве отдельной марки в составе ранее существовавшей группы PSA. Стоит напомнить, что в начале этого года произошло её слияние с концерном FCA, в итоге на глобальном авторынке появился очередной автогигант под названием Stellantis. Немногим позже стало известно о стратегии концерна по отношению к маркам DS, Alfa Romeo и Lancia: предполагается, что их новинки будут разрабатывать вместе, но отдельно от масс-маркета.



На фото: актуальный кроссовер DS 3 Crossback

Отметим, на сегодняшний день бренд DS относительно устойчив в Европе, несмотря на то, что в течение «ковидного» 2020-го показатели, конечно же, заметно снизились. Так, старосветские дилеры реализовали за указанный период 43 597 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. А за первые семь месяцев этого года (более свежих данных пока нет) клиенты купили 25 934 шт. (результат на 3,4% больше, чем в январе-июле прошлого года).



В Европе неплохим спросом пользуется субкомпактный кроссовер DS 3 Crossback. Эта модель вышла на рынок в 2018 году. Отметим, судя по информации сайта Carsalesbase, по итогам прошлого года, «ослабленного» кризисом, продажи паркетника не только не упали, но даже подросли: всего удалось продать 19 496 машин, что на 9,4% больше, чем годом ранее. А в 2021-ом результат наоборот пошёл вниз: всего клиенты за первые семь месяцев купили 10 086 единиц (на 10% меньше, чем в январе-июле прошлого года).



Рендер обновлённого кроссовера DS 3 Crossback

Вероятно, дела модели призвано поправить обновление, предполагается, что французская компания уже занимается разработкой «посвежевшей» версии кроссовера. Её выход на рынок намечен на начало 2023 года, более точной даты пока нет. Сейчас нет никаких официальных данных о том, как именно в ходе обновления изменится DS 3 Crossback. Так что у художников есть возможность предложить на суд зрителей свои варианты экстерьера будущего паркетника.

Своей версией того, какой окажется внешность «посвежевшего» DS 3 Crossback, поделился дизайнер испанского издания motor.es. Ожидается, что в оформлении не будет особых индивидуальных черт, переднюю часть обновлённого паркетника, вероятно, ждёт более традиционный стиль. Судя по рендеру, головная оптика потеряет свою изогнутую форму. Отмечается, что фары сделают подобными DS 4. У автомобиля будет иной передний бампер, «украшенный» зигзагами светодиодных дневных ходовых огней.



На фото: салон актуального кроссовера DS 3 Crossback

Изображений кормы будущей новинки пока нет. Предполагается, что изменения в задней части автомобиля окажутся менее заметными. Не исключено, что слегка иначе будут выглядеть задние фонари, а также бампер «посвежевшего» DS 3 Crossback. На багажной двери, вероятно, будет декор «попроще».

Ожидается, что у нового DS 3 Crossback в отделке салона будут использоваться иные материалы, кроме того, появятся новые декоративные элементы. Иной окажется и информационно-развлекательная система, ещё модели расширят список водительских помощников. Точных данных о «начинке» пока нет, вероятно, линейку двигателей пересмотрят, а модификации E-Tense сменят батарею, чтобы увеличить запас хода при движении только на электротяге.

