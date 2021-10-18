Обновлённый Porsche Cayenne Coupe: купеобразный кроссовер показался почти без камуфляжа

Новинку немецкой марки поймали в кадр в ходе дорожных тестов. Вероятно, автомобиль доберётся до дилеров в Европе в первой половине 2022 года.

Компания Porsche выпускает среднеразмерный кроссовер Cayenne с 2003 года, за прошедшие годы модель успела несколько раз сменить поколение. Актуальное, третье, появилось в 2018 году. По информации Carsalesbase, в течение «ковидного» 2020 года продажи модели на старосветском рынке снизились: в общей сложности клиенты купили 18 330 машин, что на 8,8% меньше, чем годом ранее. В текущем году по-прежнему наблюдается отрицательная динамика: за январь-август (более свежих данных пока нет) было реализовано 10 389 единиц, что почти на 14% меньше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.



Вернуть былую популярность модели, вероятно, призван рестайлинг: в скором времени немецкая компания намерена представить обновлённые версии как обычного Cayenne, так и купеобразной версии кроссовера. О дате презентации информации пока нет, однако ожидается, что новинки доберутся до дилеров уже в первой половине 2022 года.

Судя по всему, проект разработки обновлённого Porsche Cayenne Coupe находится на завершающей стадии: на дорогах в южной части Европы в ходе испытаний поймали прототип новинки практически без маскировки. Снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.



На первый взгляд кажется, будто автомобиль, попавший в кадр, совсем не имеет маскировки: и правда, большая часть экстерьера полностью видна. Однако на самом деле на передней части камуфляж присутствует. Ожидается, что никаких кардинальных изменений во внешности модели не будет, разве что дизайн «подгонят» под новый стиль бренда. Корма «посвежевшего» Cayenne Coupe практически не изменится: задние фонари сохранят свою форму, но им слегка подправят «начинку».



Интерьер у обновлённого Cayenne Coupe будет таким же, как и у «обычного» кроссовера. Вероятно, стоит ждать новых вариантов цветовых решений и иных материалов для отделки салона. Кроме того, в рамках рестайлинга Porsche намерена серьёзно обновить список оборудования, добавив новые функции, отвечающие за комфорт и безопасность.



Сюрпризов в плане техники не ожидается: «начинка» у купеобразного и «обычного» кроссоверов будет едина и, скорее всего, такая же, как и у нынешних автомобилей. То есть обновлённый Porsche Cayenne получит линейку из бензиновых двигателей объёмом 3,0 и 4,0 литра, а кроме того, в линейке останется пара подзаряжаемых гибридов. В пару к них предложат только автоматическую коробку передач.



Отметим, в России большей популярностью пользуется «просто» Cayenne: за первую половину текущего года дилеры в РФ реализовали 1073 единицы (на 19% больше, чем в январе-июне 2020-го), тогда как на Cayenne Coupe пришёлся 701 экземпляр (на 9,4% больше). Цена «обычного» кроссовера на нашем рынке стартует с отметки 6,28 млн рублей, а купеобразную версию можно купить минимум за 7,24 млн рублей.

