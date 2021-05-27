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Обновлённый Porsche Cayenne Coupe: первые изображения

27.05.2021 458 0 1

Пару недель назад в Сети появились первые шпионские фотографии рестайлингового кроссовера в камуфляже, через который уже проглядываются некоторые изменения во внешности. Как будет выглядеть новинка?

 

Cayenne Coupe единственного пока поколения выпускается с 2019 года, он сделан на платформе Cayenne третьей генерации, премьера которого состоялась в сентябре 2017 года на Франкфуртском автосалоне. Образцы обычного рестайлингового Cayenne ранее уже попадались фотошпионам, теперь же очередь дошла и до купеобразной версии. Спереди она получит такие же изменения, самыми заметными из которых станут фары: их сделают чуть более узкими, а форма будет более угловатой. Ещё один характерный элемент обновлённой модели – полоски светодиодных габаритных огней с заужением в центральной части. Также модель получит изменённые бампера, на нашем рендере представлен один из вариантов оформления.

Запечатлённые фотошпионами тестовые образцы купеобразного кроссовера на виде сбоку и сзади пока ничем не отличаются от нынешней модели, однако можем предположить, что Cayenne Coupe получит обновлённую заднюю оптику – мы изобразили вариант с фонарями, сделанными в стиле рестайлинговой Панамеры. Также рестайлинг может затронуть и задний бампер.

Некоторые изменения ожидаются и в интерьере: судя по шпионским фотографиям обычного Cayenne, здесь появится новая мультимедия, цифровая панель приборов и селектор КПП, аналогичный новому 911. Что же касается технической части, то, скорее всего, рестайлинговая модель сохранит моторную гамму от нынешнего кроссовера.

Премьера новинки может состояться уже в этом году.

Нынешний Porsche Cayenne Coupe
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Нынешний Porsche Cayenne Coupe
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Нынешний Porsche Cayenne Coupe
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Сегодня в России минимальная стоимость Cayenne Coupe составляет 6 860 000 рублей (3.0 АТ, 340 л.с.). Версия GTS с 460-сильным 4-литровым V8 обойдётся минимум в 9 720 000 рублей. Есть также пара гибридных модификаций, первая из них – 3.0 E-Hybrid (462 л.с.) за 8 390 000 руб. Наконец, на вершине гаммы – 680-сильный Cayenne Coupe Turbo S E-hybrid за 13 830 000 рублей.

Напомним, ранее в этом месяце появилась информация о новом поколении Porsche Macan и фотографии его прототипов.    

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