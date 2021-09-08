Обновлённый Skoda Kodiaq дебютировал в РФ: цены выше, но и престижа больше

В Москве состоялась презентация обновлённого среднеразмерного кроссовера Skoda Kodiaq, у дилеров «живые» машины появятся в четвёртом квартале этого года. Выбор модификаций стал меньше, а цены подросли.

Европейская премьера обновлённого Kodiaq прошла ещё в апреле. Полугодовая задержка российского дебюта с учётом локализации производства на ГАЗе — это по сравнению с некоторыми конкурентами вообще ничто, тем более что моторная гамма у нас отличается от европейской.

Напомним, что в ходе рестайлинга Kodiaq получил слегка видоизменённый передок с более узкими фарами (светодиодными уже в базе), новую более вертикальную радиаторную решётку и более крупный вырез в бампере под ней. Задние фонари теперь полностью светодиодные, с «кристаллическим» дизайном и анимированными указателями поворотов (начиная с комплектации Ambition). В комплектации Style кроссовер оснащается более эффективными матричными светодиодными фарами. Размер колёсных дисков — от 17 до 20 дюймов.



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Салон принципиально не изменился, но отделка стала более изысканной: появилась двойная прострочка и стильные декоративные вставки, стала шире цветовая гамма светодиодной подсветки, обновлена графика у 10,25-дюймового виртуального щитка приборов (в базе спидометр и тахометр по-прежнему аналоговые). Базовый руль теперь двухспицевый, многофункциональный. Топовая 625-ваттная аудиосистема Canton теперь имеет 12 громкоговорителей вместо десяти.



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Набор двигателей не изменилась, но на «механике» теперь доступен только базовый 125-сильный бензиновый мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с. в сочетании с передним приводом. В младшей комплектации Active такой кроссовер стоит 1 961 000 рублей, на 59 000 больше, чем раньше.



150-сильная версия мотора 1.4 TSI отныне идёт только в паре с 6-ступенчатым «автоматом» DSG (с двумя сцеплениями). Переднеприводный Kodiaq с таким мотором стоит от 2 102 000 рублей (+59 000 рублей по сравнению с аналогичной дорестайлинговой версией), полноприводный — от 2 217 000 рублей (+34 000 рублей).

Цены на Kodiaq с бензиновым мотором 2.0 TSI (180 л.с.), который идёт в комплекте с полным приводом и 7-ступенчатой коробкой DSG, начинаются с отметки 2 535 000 рублей (+50 000 рублей). Дизельная версия с мотором 2.0 TDI (150 л.с.) у обновлённого Кодиака тоже будет, но цены на неё пока не объявлены, равно как на импортируемые из Чехии исполнения Sportline и Laurin & Klement. «Заряженной» версии RS с 245-сильным бензиновым мотором 2.0 TSI в России не будет.



Как и прежде, у Кодиака большой список опций, которые могут значительно увеличить цену автомобиля. В этот список в частности убраны современные электронные ассистенты водителя, но отрадно, что они не объединены в дорогостоящий пакет, а доступны по отдельности — скажем, можно заказать адаптивный круиз-контроль, но не тратиться на автопарковщик, довольно бессмысленный для опытного водителя.



С января по август этого года российские дилеры Skoda реализовали 13 024 Кодиаков, на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Среди прямых конкурентов лучше продаются только Toyota RAV4 (23 788 шт.), VW Tiguan (23 590 шт.) и Kia Sportage (18 289 шт.). Технически близкий, но более компактный и доступный Skoda Karoq разошёлся тиражом 14 049 шт.

Потенциал для роста продаж у Kodiaq есть, несмотря на подорожание: марка Skoda в России считается довольно престижной (отдельные шкодоводы так и вовсе называют её премиальной) и люди готовый за этот престиж платить. Взлёт продаж могла бы гарантировать 150-сильная бензиновая версия с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», как у Карока, но в российском представительстве Skoda сочли эту меру избыточной — массовых жалоб на DSG у владельцев давно нет, на вторичном рынке цены на двухпедальные Кодиаки прямо-таки бешеные.

