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  • Обновлённый Skoda Kodiaq стартует в РФ в сентябре: кроссовер подорожал, но стал богаче

Обновлённый Skoda Kodiaq стартует в РФ в сентябре: кроссовер подорожал, но стал богаче

16.08.2021 1168 0 0

Паркетнику чешской марки подправили внешний облик, также расширен список доступного оборудования. Моторную гамму нашей версии реформы, судя по всему, не затронули.

 

В Европе модернизированный Skoda Kodiaq дебютировал минувшей весной: модель обрела более массивную радиаторную решетку, еще переделали фары и фонари (за доплату впервые предложена матричная головная оптика), плюс подретушировали бамперы. И вот теперь рестайлинговый SUV анонсирован и для российского рынка: у нас старт продаж намечен на сентябрь, как и прежде, машины будут производить на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде (за исключением самых богатых исполнений вроде Laurin & Klement – их в РФ поставляют из Европы).

Обновленный Skoda Kodiaq
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Обновленный Skoda Kodiaq
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Обновленный Skoda Kodiaq
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Пока местный офис Шкоды раскрыл цену только базовой версии Active с прежней бензиновой «турбочетверкой» 1.4 TSI (125 л.с.), шестиступенчатой «механикой» и передним приводом – такой кросс обойдется в 1 961 000 рублей, что на 59 000 рублей больше, чем просят за дореформенный Kodiaq в аналогичном исполнении. При этом SUV стал богаче: в список стандартного оборудования теперь входят полностью светодиодные фары (у дорестайла «галогенки»), противотуманки и двухспицевый кожаный «мультируль» (у дореформенного Кодиака тоже обитое кожей двухспицевое рулевое колесо, но не многофункциональное). Также в арсенале Kodiaq Active по-прежнему значатся мультимедийная система Swing с восемью динамиками, двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений.

Обновленный Skoda Kodiaq

Полный прайс-лист опубликуют в следующем месяце. Скорее всего, остальные версии тоже «потяжелели», ну а изменений в моторной гамме не ожидается: помимо 125-сильного 1.4 TSI у нас еще предложена 150-сильная версия этого мотора (6МКП или DSG-6), также кроссовер оснащается бензиновым 180-сильным 2.0 TSI (DSG-7) и дизелем 2.0 TDI (150 л.с., DSG-7). С двухлитровыми двигателями Kodiaq бывает только полноприводным.

Отметим, дореформенный Kodiaq Ambition сегодня стоит от 2 150 000 рублей, Style – от 2 396 000 рублей, за исполнение Scout просят минимум 3 498 000 рублей, цена версии Sportline – от 3 519 000 рублей, Laurin & Klement – от 3 740 000 рублей.

Обновленный Skoda Kodiaq

По данным Ассоциации европейского бизнеса, всего с января по июль текущего года в России было продано 12 307 кроссоверов Skoda Kodiaq – это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом карантинного 2020-го.

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