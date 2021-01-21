На прошлой неделе в Сети появились первые шпионские фотографии рестайлингового кросс-универсала. Пользуясь ими, онлайн-журнал «Колёса.ру» составил своё представление о том, как будет выглядеть новинка.

Кросс-универсал ведёт свою историю с 1996 года, когда появилась внедорожная версия универсала Legacy с приставкой Outback. В 1999 году на конвейер встало второе поколение модели, начиная с которого она стала самостоятельной (без Legacy в имени). Outback нынешней (шестой по счёту) генерации был представлен относительно недавно – в апреле 2019 года на Международном автосалоне в Нью-Йорке. Однако на прошлой неделе фотошпионам попался тестовый экземпляр в камуфляжной плёнке, на котором можно разглядеть некоторые отличия от нынешнего автомобиля. Первое, что бросается в глаза – новая решётка радиатора, которая вместо горизонтальных перекладин имеет отделку сотами. Декоративная накладка, на которую установлен овальный логотип бренда, также получила иной дизайн с четырьмя отверстиями. Тестовый образец имеет и новый передний бампер, самым интересным элементом которого являются 6-точечные противотуманные фары, расположенные относительно близко к центру.

Боковины и задняя часть снизу пока скрыты камуфляжной плёнкой, сквозь которую не видно никаких отличий от нынешней модели, однако можно предположить, что новинка получит и изменённый задний бампер – мы изобразили один из вариантов, как он может выглядеть. Оптика при этом, скорее всего, останется прежней.

Помимо обычного кросс-универсала, может появиться его экстремальная версия под именем Wilderness (в переводе с английского «дикая местность») Edition, её будет отличать заметно увеличенный дорожный просвет. Что касается технической части, то универсал сохранит моторную гамму, базовым из которых является атмосферный 2.5 мощностью 185 л.с. Второй вариант – турбированный 2.4, развивающий 264 л.с. Обе версии оснащаются вариатором и полным приводом.

Нынешний Subaru Outback шестого поколения 1 / 3 Нынешний Subaru Outback шестого поколения 2 / 3 Нынешний Subaru Outback шестого поколения 3 / 3

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Сегодня в России представлен Subaru Outback предыдущего (пятого) поколения, базовая стоимость составляет 3 049 000 рублей (2.5, 175 л.с.). Есть также вариант с 6-цилиндровым оппозитным мотором 3.6 мощностью 260 л.с., такой автомобиль оценивается в 4 099 900 рублей. Аналогично Аутбэку шестого поколения, все модели комплектуются вариатором и полноприводной трансмиссией.

Представленный в России Subaru Outback пятого поколения 1 / 3 Представленный в России Subaru Outback пятого поколения 2 / 3 Представленный в России Subaru Outback пятого поколения 3 / 3

Кстати, ранее появилась информация о кроссовере Forester (являющемся бестселлером марки на нашем рынке) 2021 модельного года для России.