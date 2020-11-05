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  • Subaru Forester в России: Sport без турбомотора и обновки для стандартного кроссовера

Subaru Forester в России: Sport без турбомотора и обновки для стандартного кроссовера

05.11.2020 144 0 0

Дилеры в РФ начали принимать предварительные заявки на Forester 2021 модельного года. Кросс обзавелся модификацией «под спорт», также расширен список доступного оборудования. А вот техника прежняя.

 

Под конец октября текущего года в Японии дебютировал Subaru Forester Sport: такой кроссовер получил оппозитный турбомотор CB18 1.8 мощностью 177 л.с. (300 Нм), как у свежего универсала Subaru Levorg, кроме того, у новой версии на родине перенастроили подвеску. А несколько дней назад российское подразделение марки анонсировало онлайн-премьеру Спорта для нашего рынка, в рамках которой заманчиво предлагалось оценить «все изменения и технические характеристики». Презентацию провели сегодня, 5 ноября. Что ж, изменения действительно есть, но не в плане мотора, да шасси у нашего Forester Sport тоже стандартное.

Subaru Forester Sport для России
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Subaru Forester Sport для России
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Итак, в РФ новая версии оснащается горизонтально-оппозитным «атмосферником» 2.5 мощностью 185 л.с. (239 Нм), с которым у нас можно купить и обычный Forester. Двигатель работает в паре с клиноцепным вариатором Lineartronic, привод, разумеется, полный. Так в чем же «спорт»? Увы, в компании решили ограничиться декором.

У Forester Sport есть оранжевые вставки на бамперах, порогах и рейлингах, радиаторная решетка и 18-дюймовые диски выполнены в черном цвете, черной сделали и окантовку светодиодных противотуманок. В салоне – оранжевая прострочка, аналогичного цвета вставки на дефлекторах обдува и в обрамлении рычага коробки.  Обивка дверей и передних кресел – с водоотталкивающим покрытием, в багажнике установили светодиодные лампы.

Subaru Forester Sport для России
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Subaru Forester Sport для России
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Еще у кроссовера в версии «под спорт» имеется комплекс EyeSight, а у него в РФ появилась обновка – система мониторинга состояния водителя, Driver Monitoring System (DMS). Под козырьком верхнего дисплея расположена камера, с ее помощью система распознает лицо водителя: при первых признаках сонливости или в случае, если тот отвлекся и не смотрит на дорогу, электроника предупредит его. Кроме того, Driver Monitoring System может запоминать до пяти разных водителей – для каждого она восстановит настройки сидений, климат-контроля, зеркал и мультимедиа-системы.

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Вместе с Forester Sport представлен и стандартный кроссовер 2021 модельного года: ему также досталась Driver Monitoring System в составе комплекса EyeSight, еще добавлена камера переднего обзора (прежде были боковая и камера заднего вида, передняя же, очевидно, есть и у Спорта), плюс можно будет выбрать машину с отделкой интерьера коричневой кожей. В версиях Standart, Comfort и Elegance кросс по-прежнему доступен с «атмосферником» 2.0 (150 л.с., 196 Нм), в комплектациях Elegance+ и Premium Форестер оснащен мотором 2.5. У нас кроссовер во всех вариантах исполнения имеет вариатор и полный привод.

Цены выросли на 40 000 – 90 000 рублей, обычный Forester-2021 теперь стоит от 2 319 000 до 3 099 900 рублей, за версию Sport просят 2 999 900 рублей. Российские дилеры Subaru уже принимают заявки, продажи стартуют в ближайшее время. Как и прежде, машины к нам поставляют из Японии.

Subaru Forester Sport для России
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Subaru Forester Sport для России
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Отметим, Forester является бестселлером марки в России: с января по сентябрь 2020-го дилерам отгружено 3272 кроссовера, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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