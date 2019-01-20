Обновлённый Mitsubishi Pajero Sport: первые изображения

На этой неделе фотошпионам впервые попался рестайлинговый Pajero Sport во время зимних испытаний, благодаря чему мы можем представить, насколько сильно изменится внедорожник.

Mitsubishi Pajero Sport в третьем поколении производится с 2015 года. Он уже изначально обладает незаурядной внешностью, а в ходе рестайлинга его сделают более современным и соответствующим стилистике компании. Скорее всего, передняя часть будет очень похожа на новый пикап Triton, известный на нашем рынке как L200. Так, фары станут более узкими, а под ними появится дополнительный блок оптики, аналогично также новым Eclipse Cross и Xpander. Уже заметно, что внедорожник получит новый капот – его разъём повторяет таковой на пикапе Triton.

Пока Pajero Sport весьма сильно закамуфлирован, однако сзади можно отметить новый более крупный бампер, который будет выступать за пределы габаритов кузова (в то время как бампер нынешней модели расположен практически вровень с крышкой багажника). Также обновится задняя оптика: светодиодные полоски габаритов получат более резкие очертания.

Премьера новинки ожидается в течение 2019 года.

Сегодня в России Mitsubishi Pajero Sport предлагается по цене от 2 379 000 рублей (2.4 DI-D MT, 181 л.с.). Самый дорогой вариант с 209-сильным бензиновым 3.0 и «автоматом» оценивается в 3 150 000 руб. Все модификации оснащены полным приводом.

Кстати, в конце прошлого года компания Mitsubishi представила новый минивэн Delica, сделанный в аналогичной стилистике.