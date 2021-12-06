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Очередная «подмена»: новая Mazda2 для Европы оказалась клоном Toyota Yaris

06.12.2021 96 0 0

Компания Mazda выводит на европейский рынок новую «двушку» с гибридной силовой установкой. Бэдж-инжиниринговый продукт понадобился, чтобы Mazda вписалась в старосветские экологические нормы и не платила штраф за избыточные выбросы ﻿CO2.

 

Текущее, третье по японской хронологии поколение Mazda2 выпускается с 2014 года и в 2019 -м пережило плановый рестайлинг — казалось бы самое время для очередной смены, но под занавес 2021 года Mazda предъявила европейцам перелицованный гибридный Toyota Yaris, при этом оригинальная «двойка» тоже пока остаётся в продаже.

Оригинальная Mazda2 европейцам, кстати, не приглянулась — ровно по тем же причинам, что и покидающий рынок субкомпактный кроссовер Mazda CX-3: дизайн классный, но без подходящих для Европы даунсайзинговых турбомоторов и гибридных силовых установок. С января по октябрь этого года Mazda2, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, разошлась в Европе тиражом 15 826 шт., тогда как лидер субкомпактного сегмента — Toyota Yaris — продан в количестве 163 826 шт.

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Главный технический козырь Toyota Yaris — доступная и эффективная гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового «атмосферника» (92 л.с.), электромотора (80 л.с.), вариатора и буферной батареи. Максимальная совокупная мощность — 116 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 9,7 с, максимальная скорость — 175 км/ч. Вполне приличные характеристики для маленькой машины на каждый день, и точно такие же будут у «новой» Mazda2. Эффективность заключается в том, что сертифицированный диапазон выбросов CO2 по циклу WLTP у гибридной «двойки» составляет всего 87-93 г/км, то есть меньше, чем установленный европейскими властями порог в 95 г/км, превышение которого выливается в крупные денежные штрафы для производителей (подробно о методике начисления штрафов мы рассказывали в отдельном материале).

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Благодаря своим эффективным гибридам (на данный момент у Тойоты в Европе девять таких моделей), японской компании удаётся соблюдать европейское экологическое законодательство без электромобилей, хотя они у Тойоты тоже на подходе. А Мазде заимствованный гибрид понадобился в рамках своего масштабного обновления модельного ряда. Напомним, что оглашённая летом стратегия Sustainable Zoom-Zoom 2030 предусматривает появление у Мазды десяти гибридных и трёх полностью электрических моделей в период с 2022 по 2025 год.

Гибридная Mazda2 появится у европейских дилеров весной следующего года, в плане дизайна от Яриса она отличается только эмблемами и шильдиками. Ожидать перелицованных под Мазду спортивных Yaris GR Sport и GR Yaris не стоит.

Добавим, что на североамериканском рынке в прошлом десятилетии был обратный обмен: Mazda2 предлагалась как Toyota Yaris, причём хэтчбек вывели на рынок лишь в 2019-м. Увы, но и здесь «двойку» постигла неудача, продажи оказались мизерными и после 2020 года модель убрали с рынка.

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