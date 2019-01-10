Очередной кроссовер Geely: «начинка» Volvo и, возможно, «иксы», как у Lada

Китайская марка готовится к премьере еще одного паркетника. Внешний облик модели выполнен по мотивам прошлогоднего концепта Icon.

Первые фотографии с тестов нового кроссовера Geely, известного пока под внутризаводским индексом SX12, были опубликованы еще летом 2018-го. Правда, на тех снимках модель была упакована в плотный камуфляж. На свежих кадрах, оказавшихся в распоряжении «поднебесного» издания Autohome, маскировки на паркетнике уже меньше. Кроме того, папарацци удалось заглянуть в салон машины.

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Как и предполагалось, дизайн кросса выполнен по мотивам концепта Geely Icon, представленного весной прошлого года на мотор-шоу в Пекине. Конечно, товарная модель лишилась распахивающихся против хода движения задних дверей, а вместо видеокамер у нее обычные зеркала, но при этом от прототипа конвейерному варианту достались радиаторная решетка, передний бампер, расположенные сверху узкие светодиодные дневные ходовые огни и вертикальные блоки основных фар и противотуманок. Кстати, у Icon боковые выштамповки были в виде «иксов», как у Lada Vesta и Xray. У SX12 двери все еще замаскированы, однако не исключено, что и этот дизайнерский элемент перекочует на конвейерный паркетник.

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Интерьер кроссовера тоже оформили в стиле концепта: в салоне Geely SX12 установили похожие мультимедийную систему и дефлекторы центрального обдува. Вместо традиционной «приборки» — еще один экран.

По предварительной информации, новинка Geely построена на модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая представляет собой, по сути, более дешевую модификацию другой «тележки» — CMA (Compact Modular Architecture). А последняя платформа разработана китайцами совместно с Volvo (шведская марка принадлежит Geely). На BMA базируются седан Geely Binrui и кроссовер Geely Binyue (заводской индекс – SX11), обе модели уже доступны на рынке Поднебесной.

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Ожидается, что в линейку моторов SX12 войдет бензиновая «турботройка» 1.5, созданная опять же вместе с Volvo. Такой двигатель есть в арсенале, например, Geely Binyue и Volvo XC40. На первой модели мотор выдает 177 л.с. и 255 Нм, у «шведа» мощность движка составляет 156 л.с. (265 Нм). А вот будет ли у SX12 полный привод – данных пока нет. Между тем соплатформенный Binyue доступен только в переднеприводном исполнении.

Точные сроки премьеры серийного воплощения Geely Icon неизвестны. Вероятно, паркетник представят в текущем году.

Ранее Geely анонсировала другую новинку сегмента SUV – кросс-купе, которое стало первой моделью китайской марки, построенной на «тележке» CMA. Презентация этого автомобиля пройдет в ближайшее время.