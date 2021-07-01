Окончательно одобрено: наказание за повторное нетрезвое вождение станет более суровым

В текущем году в стране пока что наблюдается серьёзный спад количества аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей. Так, за первую треть 2021-го в России было зафиксировано 2165 таких ДТП, что на 42,8% меньше, чем в январе-апреле 2020-го. Ещё в 670 случаях виновники отказались от прохождения медосвидетельствования (меньше на 33,5%). В общей сложности в этих авариях погибло 490 человек, травмы получили 4034 участника.



Напомним, в РФ вождение в состоянии опьянения относится к серьёзным нарушениям ПДД. По сегодняшним нормам, автомобилистов, которые в первый раз были пойманы на «нетрезвой езде» или отказавшихся от медосвидетельствования, лишают прав на срок от полутора до двух лет, кроме того, их обязывают также выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. В случае, когда водители попадаются на повторном нарушении, сумма взыскания увеличивается до 200 тыс. – 300 тыс. рублей; помимо этого, в качестве наказания судья может выбрать обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или же тюремный срок (сейчас максимальный составляет два года).

При этом в случае, если водитель, уже ранее осуждённый по уголовной статье за «пьяную езду», снова попадается нетрезвым за рулём, наказание для него оказывается таким же. Несмотря на нынешний спад числа ДТП по вине нетрезвых водителей, власти решили сделать наказание для рецидивистов более суровым.



Законопроект, ужесточающий санкции для водителей, систематически садящихся за руль в нетрезвом состоянии, был разработан в правительстве РФ, на рассмотрение в Госдуму документ отправили в середине апреля 2021 года. Впоследствии депутаты одобрили поправки кабмина во всех трёх чтениях, позже они нашли поддержку в Совете Федерации. Как сообщает «Российская газета», теперь проект подписал (и тем самым окончательно одобрил) президент РФ Владимир Путин.

Согласно поправкам, пьяных водителей-рецидивистов, которые уже имели судимость по статье 264.1 УК, а также наказанных ранее за смертельные аварии, совершенные в нетрезвом состоянии, теперь будет ждать более суровое наказание. Для них диапазон размера штрафа составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а такого варианта как обязательные работы больше не будет (сейчас это самый частый вариант наказания для нетрезвых водителей, пойманных на повторении нарушения).



В документе указано, что их заменят на исправительные работы сроком до двух лет, при этом максимальный срок принудительных работ повысят до трёх лет, также как и максимальный срок лишения свободы (теперь тоже до трёх лет). Помимо этого, таким нарушителям-рецидивистам запретят садиться за руль на срок до шести лет.

Напомним, сейчас предлагается также и другая инициатива, направленная на сокращение количества пьяных водителей. Речь идёт о задержании машин таких автомобилистов (даже в случае первого нарушения) на спецстоянках. При этом собственникам вернут автомобили только после уплаты залога в размере 30 тыс. рублей – эти деньги пойдут на выплату положенного по закону штрафа. Пока что эту норму не приняли.

