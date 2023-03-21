Ретроавтомобили ×

Олдтаймер номер 33

21.03.2023 67 0 0

Менее чем через месяц Санкт-Петербург вновь станет столицей России. Правда с приставкой «ретро» и всего на три дня – с 14 по 16 апреля в выставочном центре «Экспофорум» состоится главное ретро-автомобильное событие страны – выставка «Олдтаймер-Галерея».

Масштабы предстоящего шоу впечатляют: площадь экспозиции – 13.000 м2, количество автомобилей и мотоциклов – более 250, ожидаемое количество посетителей – около 20.000 человек. «Олдтаймер-Галерея» вновь ставит рекорды!

Эта необычная выставка проводится уже более двадцати лет и её экспонаты почти никогда не повторяются. Чем же удивит «галерея олдтаймеров» на этот раз? В чём будет её отличие от тридцати двух предыдущих релизов?

Прежде всего – «Олдтаймер-2023» станет гораздо более интерактивным: посидеть в кабине вагоновожатого и «погонять» по специальной трассе радиоуправляемый болид, пострелять на игрушечном танкодроме и покрутить настоящую троллейбусную «баранку», прокатиться на мини-трамвае и поучаствовать в настоящем ретро-ралли – и всё это, не покидая выставочного зала! Причём все перечисленные и многие другие познавательные приключения отнюдь не виртуальны и вполне осязаемы.

Автомобильные коллекции, представленные на выставке тоже весьма разнообразны и необычны: автомобили-киноактёры из гаража «Ленфильма», автобусы-«барбухайки» от Музея пассажирского транспорта, «заряженные» muscle-кары, площадка с футуристическими кастом-проектами для тех, кто любит «погорячее», великолепная подборка «американцев» — воплощённое в металле знаменитое «детройтское барокко», милая сердцу советская классика и, наконец, целая россыпь ярких и креативных клубных экспозиций. Не забыты и мотолюбители – «двухколёсной» тематике на этот раз уделено особое внимание и отведено почётное место в зале.

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Выставка олдтаймеров славится своей необычной атмосферой. Особый шарм этому удивительному событию добавляет традиционный для «Олдтаймер-Галереи» блошиный рынок, с развалов которого истинный ретро-любитель не уйдёт без покупки.

«Олдтаймер-Галерея» интересна посетителям любого возраста. Яркий, активный и познавательный выходной день, проведённый на выставке, останется в памяти надолго.

Билеты можно приобрести здесь.

Партнёрский материал

Россия выставки ретроавтомобили

 

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