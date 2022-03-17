Он ещё и светится: Ford анонсировал обновлённый Explorer

Публичную премьеру рестайлинговый SUV может справить в апреле. Предполагается, что дореформенная модель останется в строю – по крайней мере, на какое-то время.

Первые снимки обновленного полноразмерного кроссовера Ford Explorer выложили в Сеть еще осенью прошлого года, вторую порцию слили месяц назад. И вот, наконец, такой SUV анонсирован официально: эти кадры распространило СП Changan Ford, ведь именно Китай станет дебютной площадкой для посвежевшего автомобиля, хотя там модель стартовала позже, чем на родине Форда. Напомним, в Штатах Explorer актуального шестого поколения представили в 2019-м, до КНР он добрался в 2020-м. К слову, дореформенный кросс для Поднебесной немного отличается от глобальной версии, то есть не факт, что «мировой» Explorer затем изменится так же.

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Китайскому кроссоверу достались новые радиаторная решетка и фары, причем на официальных кадрах видно то, чего не было заметно на шпионских фото: головную оптику объединяет светящаяся полоска. Также заменили бамперы – в переднем отныне имеются вертикальные «жабры» и блестящие L-образные элементы. Другими стали и задние фонари – на багажной двери появились дополнительные секции.



Фото: Han93 , соцсеть Weibo

Салон компания Changan Ford еще не показала, но, благодаря папарацци, мы уже знаем, что внутри вместо вертикального тачскрина мультимедиа-системы установили огромное горизонтальное табло, как у местных седана Mondeo и родственного ему кросс-лифтбека Evos. При этом у Explorer все так же отдельная виртуальная «приборка» под козырьком.



Техника, по предварительным данным, прежняя. В Китае Ford Explorer доступен с бензиновым турбомотором 2.3 EcoBoost мощностью 276 л.с. (425 Нм), который работает в паре с десятиступенчатым «автоматом».

Дореформенный Ford Explorer для Китая 1 / 3 Дореформенный Ford Explorer для Китая 2 / 3 Дореформенный Ford Explorer для Китая 3 / 3

Больше подробностей обещают раскрыть в ближайшее время, а публичную премьеру рестайлинговый кроссовер якобы справит в апреле на Пекинском автосалоне. Причем, по информации местных СМИ, там же представят особую версию дореформенного SUV – выходит, в Китае какое-то время будут продавать два варианта одновременно. Сроки дебюта глобального обновленного Ford Explorer пока неизвестны.

