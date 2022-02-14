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  • Рестайлинговый Ford Explorer снова показался на фото: кроссоверу тоже досталось табло

Рестайлинговый Ford Explorer снова показался на фото: кроссоверу тоже досталось табло

14.02.2022 734 0 0

Пока раскрыт обновленный SUV, предназначенный только для китайского рынка. По предварительным данным, там модель сохранила турбомотор 2.3.

 

Полноразмерный кроссовер Ford Explorer нынешнего, шестого по счету, поколения представили в США в 2019-м, а вот до Поднебесной он добрался год спустя, причем китайцам предложены машины локальной сборки – за выпуск отвечает СП Форда и компании Changan (предыдущий SUV был импортным). Несмотря на то, что в КНР актуальная модель начала карьеру позже, именно эта страна, судя по всему, станет дебютным рынком для рестайлингового варианта: первые снимки такого Explorer опубликовали еще минувшей осенью, теперь же в местной социальной сети Weibo появились свежие фото, включая кадры интерьера (в частности, они «висят» на странице пользователя под ником Han93). Напомним, дореформенный кросс для Китая немного отличается от глобальной версии, то есть не факт, что «мировой» Explorer затем изменится так же.

Рестайлинговый Ford Explorer для Китая
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Рестайлинговый Ford Explorer для Китая
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Кроссовер получил новые радиаторную решетку и фары, также заменили бамперы – в переднем отныне имеются вертикальные «жабры» и блестящие L-образные элементы. Задние фонари тоже новые – с дополнительными секциями на багажной двери, вдобавок они соединены между собой довольно массивной хромированной плашкой. Ну и еще надпись с названием модели перенесли непосредственно на пятую дверь.

Рестайлинговый Ford Explorer для Китая

В салоне – новая передняя панель, а вместо вертикального планшета мультимедиа-системы установили гигантское горизонтальное табло, как у последнего китайского седана Mondeo и родственного ему кросс-лифтбека Evos. Но при этом у Explorer все так же отдельная виртуальная «приборка» под козырьком.

Китайские профильные СМИ полагают, что техника у кроссовера прежняя: дореформенный SUV оснащается бензиновым турбомотором 2.3 EcoBoost мощностью 276 л.с. (425 Нм), который работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». Привод – задний или полный.

Дореформенный Ford Explorer для Китая
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Дореформенный Ford Explorer для Китая
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Дореформенный Ford Explorer для Китая
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Дореформенный Ford Explorer для Китая
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Ожидается, что официальную премьеру преобразившийся Ford Explorer справит в Китае грядущей весной. Сроки дебюта обновленного американского SUV пока неизвестны.

Между тем недавно был раскрыт китайский рестайлинговый Ford Focus, и у него тоже есть свои особенности.

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