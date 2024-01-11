Онлайн-конференция «Авторынок России в 2023 году» пройдет в конце января

На мероприятии эксперты отрасли представят ключевые показатели авторемонтной отрасли, обсудят тенденции прошедшего года и дадут свои прогнозы на 2024 год. Презентация поможет участникам сформировать стратегии развития собственного бизнеса.
Кроме того, участники мероприятия смогут познакомиться с важными трендами в маркетинге автобизнеса. Эксперты расскажут на что делать упор в рекламе в 2024 году.
Еще одной важной темой встречи станут автозапчасти. Спикеры конференции расскажут обо всех изменениях в сфере и дадут свои рекомендации по организации данного направления.
Кадровый голод станет еще одной темой для обсуждения. На мероприятии эксперты поделятся опытом решения этой проблемы в крупнейшей сети автосервисов.
Партнёрский материал
Для комментирования вам необходимо авторизоваться