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  • Онлайн-конференция «Авторынок России в 2023 году» пройдет в конце января

Онлайн-конференция «Авторынок России в 2023 году» пройдет в конце января

11.01.2024 28 0 0

30 января в 10:00 по Москве состоится бесплатная конференция для автосервисной отрасли «Аналитический отчет по авторынку России за 2023 год». Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Организатором выступает сеть автосервисов FIT SERVICE. Онлайн-трансляция будет проходить на YouTube.

На мероприятии эксперты отрасли представят ключевые показатели авторемонтной отрасли, обсудят тенденции прошедшего года и дадут свои прогнозы на 2024 год. Презентация поможет участникам сформировать стратегии развития собственного бизнеса.

Кроме того, участники мероприятия смогут познакомиться с важными трендами в маркетинге автобизнеса. Эксперты расскажут на что делать упор в рекламе в 2024 году. 

Еще одной важной темой встречи станут автозапчасти. Спикеры конференции расскажут обо всех изменениях в сфере и дадут свои рекомендации по организации данного направления.  

Кадровый голод станет еще одной темой для обсуждения. На мероприятии эксперты поделятся опытом решения этой проблемы в крупнейшей сети автосервисов.

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авторынок ремонт и обслуживание

 

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