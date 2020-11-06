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  • Онлайн-конференция Авито Авто «Высшая Передача» для дилеров и профессиональных продавцов автомобилей пройдет 12 ноября

Онлайн-конференция Авито Авто «Высшая Передача» для дилеров и профессиональных продавцов автомобилей пройдет 12 ноября

06.11.2020 30 0 0

Авито Авто проводит масштабную онлайн-конференцию для профессионалов авторынка. В программе – выступления лидеров индустрии, воркшопы экспертов и дискуссии о трендах автомобильной отрасли. Конференция «Высшая передача» пройдет 12 ноября, участие бесплатное, необходима регистрация на сайте

 

Партнерский материал

В рамках мероприятия руководитель группы аналитики Авито Авто Марат Миннекаев представит обзор ключевых трендов, которые определяют ландшафт авторынка сегодня. Вице-президент РОАД Денис Мигаль поделится своей точкой зрения на развитие вторичного авторынка. Автоэксперт с многолетним стажем, основатель merch-auto.ru и издательства «Короче, дилер» Александр Усольцев расскажет, как организовать процесс обучения сотрудников дилерских центров.

В конференции примет участие Тим Кинц – эксперт по ведению переговоров и продажам из США, автор книги «Без препятствий. Заключение сделок и ведение переговоров с конкретной целью». В рамках своего выступления он поделится принципами создания эффективного отдела продаж для дилерских центров. О главных аспектах работы с репутацией дилерского центра расскажет менеджер направления Trust & Safety Авито Авто Станислав Леонович.

Спикерами «Высшей передачи» также станут: 

  • Сергей Филёв, руководитель отдела продаж Lexus, РОЛЬФ

  • Юлия Овчинникова, директор по развитию и инновациям КЛЮЧАВТО

  • Артур Саркисян, директор по развитию CallTouch

  • Вера Лемехова, руководитель маркетингового штаба ГК «Автомир»

  • Вадим Иванов, CEO сервиса проверки истории автомобилей «Автотека»

  • Алевтина Курпек, руководитель отдела маркетинга ГК Боравто и другие эксперты.

В рамках конференции состоятся не только выступления экспертов, но и дискуссии в интерактивном формате, а также онлайн-квиз с розыгрышем призов. Полная программа мероприятия доступна на сайте, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. 

дилер Россия бизнес

 

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