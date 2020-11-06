Онлайн-конференция Авито Авто «Высшая Передача» для дилеров и профессиональных продавцов автомобилей пройдет 12 ноября

Партнерский материал
В рамках мероприятия руководитель группы аналитики Авито Авто Марат Миннекаев представит обзор ключевых трендов, которые определяют ландшафт авторынка сегодня. Вице-президент РОАД Денис Мигаль поделится своей точкой зрения на развитие вторичного авторынка. Автоэксперт с многолетним стажем, основатель merch-auto.ru и издательства «Короче, дилер» Александр Усольцев расскажет, как организовать процесс обучения сотрудников дилерских центров.
В конференции примет участие Тим Кинц – эксперт по ведению переговоров и продажам из США, автор книги «Без препятствий. Заключение сделок и ведение переговоров с конкретной целью». В рамках своего выступления он поделится принципами создания эффективного отдела продаж для дилерских центров. О главных аспектах работы с репутацией дилерского центра расскажет менеджер направления Trust & Safety Авито Авто Станислав Леонович.
Спикерами «Высшей передачи» также станут:
Сергей Филёв, руководитель отдела продаж Lexus, РОЛЬФ
Юлия Овчинникова, директор по развитию и инновациям КЛЮЧАВТО
Артур Саркисян, директор по развитию CallTouch
Вера Лемехова, руководитель маркетингового штаба ГК «Автомир»
Вадим Иванов, CEO сервиса проверки истории автомобилей «Автотека»
Алевтина Курпек, руководитель отдела маркетинга ГК Боравто и другие эксперты.
В рамках конференции состоятся не только выступления экспертов, но и дискуссии в интерактивном формате, а также онлайн-квиз с розыгрышем призов. Полная программа мероприятия доступна на сайте, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.
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