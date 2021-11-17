Партнерский материал
Конференция позволит объединить профессиональных продавцов автомобилей и дилеров в формате прямого эфира, а живой чат трансляции на YouTube даст возможность слушателям принять активное участие в дискуссии, пообщаться с коллегами и задать спикерам все интересующие вопросы. Авторы самых интересных вопросов получат брендированные сувениры. Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация на сайте. Трансляция начнется в 11:00 по московскому времени.
На онлайн-конференции «Высшая передача» выступит исполнительный директор и главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов, который представит обзор автомобильного рынка за 2021 год. Алексей Ткачук, аналитик Авито Авто, расскажет о ключевых трендах на рынке автомобилей с пробегом, а также поделится актуальной статистикой по Северо-Западному региону. О новом способе быстрого выкупа автомобилей у частных лиц расскажет Роман Ахременко, менеджер по работе с ключевыми клиентами в компании Авито, и Вячеслав Борисов из МаксПостер.
В рамках выступлений других спикеров будут разбираться полезные и эффективные инструменты продвижения, включая Digital-инструменты, которые помогут улучшить продавцам автомобилей собственные показатели.
Среди спикеров «Высшей передачи»:
Юлия Бочарова, менеджер по продукту Авито Авто
Вячеслав Борисов, менеджер продукта MaxPoster
Александр Федак, ведущий интернет-маркетолог компании РОЛЬФ
Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса в Автотеке
Евгений Степченков, менеджер проекта ОК Дилер
Руслан Абдулнасыров, владелец ГК Автосеть.РФ и ГК «Апельсин», бизнес-блогер
Зарегистрироваться на онлайн-конференцию «Высшая передача» и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте конференции
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