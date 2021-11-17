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  • Онлайн-конференция Авито Авто «Высшая Передача» для дилеров Северо-Западного региона пройдет 25 ноября

Онлайн-конференция Авито Авто «Высшая Передача» для дилеров Северо-Западного региона пройдет 25 ноября

17.11.2021 58 0 1

25 ноября Авито Авто проведет масштабную онлайн-конференцию для профессионалов авторынка Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа. На мероприятии выступят ведущие эксперты автомобильной индустрии, будет представлена самая свежая аналитика по авторынку, а также будут разобраны актуальные кейсы от дилеров в регионе. 

 

Партнерский материал

Конференция позволит объединить профессиональных продавцов автомобилей и дилеров в формате прямого эфира, а живой чат трансляции на YouTube даст возможность слушателям принять активное участие в дискуссии, пообщаться с коллегами и задать спикерам все интересующие вопросы. Авторы самых интересных вопросов получат брендированные сувениры. Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация на сайте.  Трансляция начнется в 11:00 по московскому времени.

На онлайн-конференции «Высшая передача» выступит исполнительный директор и главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов, который представит обзор автомобильного рынка за 2021 год. Алексей Ткачук, аналитик Авито Авто, расскажет о ключевых трендах на рынке автомобилей с пробегом, а также поделится актуальной статистикой по Северо-Западному региону. О новом способе быстрого выкупа автомобилей у частных лиц расскажет Роман Ахременко, менеджер по работе с ключевыми клиентами в компании Авито, и Вячеслав Борисов из МаксПостер. 

В рамках выступлений других спикеров будут разбираться полезные и эффективные инструменты продвижения, включая Digital-инструменты, которые помогут улучшить продавцам автомобилей собственные показатели.

Среди спикеров «Высшей передачи»: 

  • Юлия Бочарова, менеджер по продукту Авито Авто

  • Вячеслав Борисов, менеджер продукта MaxPoster

  • Александр Федак, ведущий интернет-маркетолог компании РОЛЬФ

  • Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса в Автотеке 

  • Евгений Степченков, менеджер проекта ОК Дилер

  • Руслан Абдулнасыров, владелец ГК Автосеть.РФ и ГК «Апельсин», бизнес-блогер

Зарегистрироваться на онлайн-конференцию «Высшая передача» и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте конференции  

дилер Россия бизнес

 

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