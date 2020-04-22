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Opel Mokka 2 поколения: Peugeot 2008 меняет наряд

22.04.2020 764 3 0

Испытатели Opel начали финальную проверку кроссоверов перед запуском производства в 4 квартале 2020 года. И да, теперь в названии не будет буквы Х...

 

Новая «Мокка» базируется на французской «тележке» CMP, а точнее, на двух её версиях – обычной и электрической, eCMP. Раньше по такому же принципу обновили поколение у другой немецкой модели Opel Corsa. В своём предстартовом релизе по Mokka 2-го поколения Opel упирает на то, что первые товарные машины будут электрическими. Это не более чем маркетинг, ведь Карлос Таварес, генеральный директор Groupe PSA, не скрывает своего негативного отношения к «зелени» и почти на каждой пресс-конференции подчёркивает, что выпуск этих машин – мера вынужденная, продиктованная волей чиновников Евросоюза. Между тем, французский концерн имеет одну электрическую модель, которую можно назвать успешной – это «зелёная» версия нового Peugeot 208. Хэтчбек держит второе место в Европе, борясь за эту позицию с электрическим VW Golf, однако эта парочка здорово уступает Renault Zoe.

Что до электрической версии Opel Corsa, она не попадает в Топ-20 электромобилей и гибридов европейского рынка по причине высокой цены. За неё просят от 30 тыс. евро, что всего лишь на 2 400 евро дешевле электрического Peugeot 2008, притом что обычную Corsa можно взять почти в два раза дешевле. Электрический Peugeot 2008 тоже продаётся весьма скромными тиражами и проигрывает конкуренцию даже подключаемому гибриду Peugeot 3008. Короче говоря, судя по всему, у «зелёной Мокки» шансы на успех минимальные, и её продажи будут зависеть исключительно от программ поддержки экологичных автомобилей, которые правительство каждой страны устанавливает самостоятельно.

Для подогрева интереса к новой модели Opel запустил промо-ролик: Mokka 2-го поколения ездит в камуфляже. Пожалуй, единственное, что можно утверждать после внимательного его просмотра: внешность немецкого кроссовера будет оригинальной, то есть речь о бейдж-инжиниринге с Peugeot 2008 точно не идёт.

Зато техническая часть совершенно точно не секрет: под капотом у Mokka мы обнаружим ровно тот же набор силовых агрегатов, что и у Peugeot 2008 на рынке Германии. Бензиновый 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор PureTech с турбонаддувом мощностью в 100 и 130 л.с. будет сопрягаться с 6-ступенчатой ручной коробкой, а «старшая» версия получит и 8-ступенчатый классический гидромеханический «автомат» Aisin. Дизель, вероятно, будет только один – 100-сильный BlueHDI. Совершенно точно этот мотор будет предлагаться с «ручкой», а вот полагается ли ему «автомат», узнаем ближе к запуску.

А что в России? Напомним, что у нас Opel Mokka перед выводом марки весной 2015 года была самым популярным субкомпактным кроссовером, опережая Nissan Juke. При этом за счёт относительной дешевизны и недоступной в Европе комбинации двигателя и коробки Mokka более чем на 70% продавалась с полным приводом. Очевидно, повторение этой ситуации невозможно, потому что новинке полный привод не положен. Вряд ли в российском офисе PSA имеется сейчас определённость по поводу вывода Mokka 2-го поколения, но если ситуация стабилизируется, и рубль укрепится до докризисных значений, вероятен импорт, по крайней мере, с новым Peugeot 2008 такие планы были. Если же рубль не укрепится, то говорить о сборке в Калуге тем более бессмысленно – не сойдётся «экономика». С другой стороны, ведь зачем-то генеральный директор Opel Майкл Лошеллер приезжал на завод в Калугу и в прошлом году, и в позапрошлом…

кроссовер новинки Opel Opel Mokka

 

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3 комментария
22.04.2020 13:47
Bezerok

Надеюсь к нам привезут через несколько лет. как раз когда зарядок будет достаточно, по крайней мере в миллионниках. На это есть вся надежда ибо обычную мокку к нам уже обещают привезти.

22.04.2020 14:18
s.a.arbuzov@gmail.com

По состоянию на сегодняшний день российское представительство точно ничего не обещает - они не знают, что будет завтра, как и многие другие

22.04.2020 19:15
Papirus (@sc_1968)

Исходный 2008 еле распродали: 3х цилиндровый движок + невменяемая цена + микроскопический салон.
Вряд ли клон будет дешевле и просторнее. Про «троящий» движок и говорить нечего

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