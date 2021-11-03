Opel обновит Corsa в следующем году: первое изображение

Марку Opel и её британский аналог Vauxhall ранее существовавшая французская группа PSA приобрела несколько лет назад у американского концерна General Motors. Сейчас оба бренда принадлежат образованному в начале текущего года автогиганту Stellantis: он появился в результате объединения Peugeot Citroen и Fiat Chrysler Automobiles.



На фото: актуальная версия Opel Corsa

Выпуск Opel Corsa стартовал ещё в 1982 году, актуальное шестое поколение появилось в 2019-ом. На сегодняшний день Корса по-прежнему остаётся одной из самых популярных моделей бренда. Так, по итогам «ковидного» 2020-го модель разошлась в Европе тиражом в 198 887 единиц, что на 10,3% меньше, чем годом ранее. В текущем году у модели пока наблюдается положительная динамика: за январь-август (более свежих данных нет) клиенты купили 129 494 машины, что на 11,8% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.



Актуальная версия Corsa осталась единственной в легковой линейке бренда, дизайн которой разработан не в фирменном стиле Vizor. Предполагается, что в относительно скором будущем компания это исправит. Как сообщает испанское издание motor.es, на данный момент марка Opel занимается разработкой обновлённой версии Corsa.



На фото: салон актуальной версии Opel Corsa

Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть «посвежевшая» модель, нет. Свой вариант внешности обновлённой Opel Corsa предложил дизайнер motor.es. Судя по рендеру, автомобиль получит оформление в соответствии с актуальным фирменным стилем бренда. Речь идёт о головной оптике иной формы, при этом фары визуально образуют единое целое с небольшой чёрной радиаторной решёткой с окантовкой в виде хромированных линий, в центре которой находится логотип марки. В нижнюю часть переднего бампера встроен довольно крупный воздухозаборник.



На фото: рендер обновлённой версии Opel Corsa

Изображений кормы пока нет. Как отметили в издании, серьёзных изменений «в тылу» ждать не стоит: вероятно, модель ждут буквально косметические корректировки. Интерьер будущей новинки мы пока тоже увидеть не можем. Ожидается, что нынешнюю переднюю панель серьёзно менять не будут, но перед глазами водителя окажется новая виртуальная «приборка», а также «посвежевшую» Corsa снабдят переработанной мультимедийной системой (иным в том числе будет и сенсорный экран). Кроме того, для отделки, вероятно, будут использовать другие материалы.



На фото: актуальная версия Opel Corsa-e

По предварительным данным, в ходе обновления Opel Corsa перетряхнут моторную линейку. В частности, ожидается, что у автомобиля не будет в гамме дизельных двигателей. Вероятно, нетронутыми останутся бензиновые моторы, напомним, их отдача варьируется в диапазоне от 75 до 130 л.с. Кроме того, останется «зелёная» версия Corsa-e, которая оснащается 136-сильным электромотором. Не исключено, что она получит тяговую батарею увеличенной ёмкости, что позволит «нарастить» запас хода до 400 км (у актуального варианта дальнобойность составляет 330 км, расчёт вели по циклу WLTP).

Презентация обновлённой новинки ожидается во второй половине следующего года, а в продаже на старосветском рынке «посвежевшая» Корса, вероятно, появится в начале 2023-го. Цены, даже ориентировочные, пока не называются. Стоимость актуального варианта Opel Corsa в Германии стартует с отметки 14 990 евро (эквивалентно примерно 1,25 млн рублей по текущему курсу), а Corsa-e можно купить минимум за 29 990 евро (около 2,5 млн рублей).

