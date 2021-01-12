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Opel обновит кроссовер Grandland: первое изображение

12.01.2021 1519 1 0

В ходе рестайлинга модель избавится от буквы «X» в названии вслед за остальными кроссоверами бренда.

 

Немецкая марка Opel впервые показала свой компактный SUV – Grandland X – в середине апреля 2017 года, а официальная премьера прошла в рамках Франкфуртского автосалона в сентябре того же года. В основе этого автомобиля лежит платформа EMP2, разработанная Группой PSA (ей принадлежит как Opel, так и британский Vauxhall). Ближайшим родственником этого паркетника является Peugeot 3008 второго поколения.

На фото: актуальный Opel Grandland X

Пиковым для модели в Европе стал 2019 год, когда дилеры реализовали 91 575 экземпляров Grandland X (+17,6%). С января по ноябрь 2020-го клиенты купили 65 552 кроссовера, что на 21,1% меньше, чем годом ранее. Спад можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса, однако свою роль, вероятно, сыграло и то, что модели пора обновиться.

Презентация рестайлинговой версии модели намечена на вторую половину текущего года, ожидается, что «посвежевший» паркетник появится в продаже летом 2022 года. Ожидается, что в ходе обновления модель избавится от буквы «X» в названии вслед за остальными кроссоверами Opel, так что на рынок в дальнейшем выйдет «просто» Grandland.

Пока что неизвестно, как будет выглядеть обновлённая версия паркетника Opel, так что у художников есть возможность пофантазировать на эту тему. Свой вариант представил дизайнер испанского издания motor.es. Вероятно, внешность кросса изменится в стиле другой модели – Crossland.

Передняя часть, скорее всего, обзаведётся глянцевым бумерангом Vizor: как мы сообщали ранее, он станет визитной карточкой ближайших новинок немецкой марки. Напомним, первенцем с Opel Vizor стал субкомпактный кроссовер Mokka второго поколения. Кроме того, у «посвежевшего» Grandland ожидается полностью светодиодная головная оптика. В передний бампер будут интегрированы иные воздухозаборники. Корму обновят за счёт нового бампера и изменённых задних фонарей.

Рендер обновлённого Opel Grandland

Предполагается, что рестайлинговый Grandland оснастят новыми ассистентами с возможностями полуавтопилота второго уровня. Также модель может получить современную мультимедийную систему с новым тачскрином и интерфейсом, сервисы Opel Connect, иное освещение в салоне, а также пересмотренное шасси. В моторной линейке модели останутся бензиновые и дизельные двигатели PureTech, а также версия подключаемого гибрида (ожидается, что отдача этой силовой установки вырастет).

В России на сегодняшний день представлен кроссовер Opel Grandland X. Ценник автомобиля стартует с отметки 1 989 000 рублей. У нас модель продаётся только с одним вариантом двигателя – 150-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра (максимальный крутящий момент – 240 Нм). Он идёт в паре с шестиступенчатым «автоматом».

кроссовер новинки Opel Opel Grandland X

 

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1 комментарий
12.01.2021 17:47
Bezerok

Машина и сейчас вполне хороша, особенно за свои деньги. Там и сборка Германия, что уже говорит о хорошем качестве.

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