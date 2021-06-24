Опознавательный знак «Шипы» на автомобили не вернётся: ГИБДД выступает против

Также ведомство выступило против предложения снизить скоростной лимит для водителей, у которых автомобили «обуты» в шипованную зимнюю резину.

О новой спорной инициативе, касающейся российских водителей, стало известно на прошлой неделе: автовладельцам снова предложили вернуть на стёкла опознавательный знак в виде буквы «Ш». Соответствующий пункт включён в обращение, которое было направлено в МВД, Министерство транспорта и Госдуму. Предложение поступило от ассоциации «Росасфальт», которая включает в себя дорожников и производителей асфальтобетонных смесей.



Напомним, инициаторы решили, что нынешние нормы регулирования эксплуатации шипованных шин требуется ужесточить. По мнению представителей ассоциации, дороги в РФ приходится так часто ремонтировать из-за использования водителями резины с шипами (в том числе и во время неподходящего для них сезона).

В соответствии с действующими нормами, в РФ запрещено ездить на шипованных шинах в период с июня по август, но штрафы для нарушителей в КоАП не предусмотрены. Инициаторы считают, что нужно ввести в кодекс наказание для водителей, использующих шипованные шины летом: речь идёт о взыскании в размере 2 тыс. рублей.



Предполагалось, что каждый регион РФ самостоятельно установит период времени, когда водителям будет разрешено использовать шипованную резину. Кроме того, автомобилистов, передвигающихся на шинах с шипами, было решено ограничить в максимально допустимой скорости – не выше 60 км/ч в населённых пунктах и не более 80 км/ч – за их пределами. Отметим, на большинстве загородных трасс действует ограничение до 90 км/ч, на автомагистралях – до 110 и 130 км/ч.

Чтобы контролировать водителей, инициаторы хотели снова вернуть в строй опознавательный знак «Шипы». Ожидалось, что буква «Ш» в треугольнике должна появиться и под лобовым, и под задним стёклами. Считалось, что это позволит контролировать соблюдение водителями на шипованной резине скоростного лимита и сезонности с помощью дорожных камер.



В МВД отметили, что инициативу «Росасфальта» не получали, однако в пресс-центре решили высказаться по вопросу предложенных новых ограничений (подобные идеи выдвигала в том числе и госкомпания «Автодор»). Как оказалось, в ведомстве предложения не поддерживают. По данным ТАСС, в частности, не нашло отклика предложение вернуться к опознавательной наклейке (российские автомобилисты в очередной раз попрощались с ней в ноябре 2018 года). В ГИБДД отметили, что опознавательный знак лишь мешает обзору водителей.

Также не поддержали в ГИБДД предложение по «ограничению скоростного режима в городской черте» для машин на шипованной резине. Любопытно, что инициаторы предлагали установить для них в населённых пунктах стандартный лимит, а вот насчёт загородных трасс в ведомстве, если верить агентству, ничего не сказали, хотя именно на таких дорогах ограничение для автомобилистов станет ощутимым.

