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  • Авито Авто признан самой безопасной онлайн-платформой для автовладельцев, Автотека – самым популярным сервисом проверки истории авто

Авито Авто признан самой безопасной онлайн-платформой для автовладельцев, Автотека – самым популярным сервисом проверки истории авто

22.12.2022 56 0 0

Автовладельцы считают Авито Авто самой безопасной в России автомобильной онлайн-платформой, свидетельствуют результаты проведенного агентством «АВТОСТАТ» опроса. Автотека, согласно результатам опроса – самый популярный в стране сервис для проверки истории владения автомобилями из негосударственных. 

В исследовании «АВТОСТАТ» приняли участие свыше 3 тысяч респондентов из разных регионов России. 

Отвечая на вопрос «Команда какого из ресурсов, на ваш взгляд, делает для обеспечения безопасности больше других?» с возможностью множественного выбора из предложенных вариантов ответа, почти половина (47,2%) опрошенных назвали именно Авито Авто. Остальные профильные ресурсы уступили Авито Авто в этом отношении.

В ходе исследования эксперты агентства «АВТОСТАТ» также спросили респондентов, какими из сервисов для проверки истории автомобилей они пользовались за последние 3 года, чтобы определить самый популярный ресурс. 

Результаты выявили превосходство Автотеки над другими негосударственными сервисами. Почти четверть (23,4%) опрошенных автовладельцев за последние 3 года пользовались Автотекой, количество обращавшихся к другим негосударственным сервисам проверки истории авто оказалось значительно ниже. 

Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что Авито Авто является самой узнаваемой онлайн-платформой для купли-продажи автомобилей в России. Проведенный летом 2022 года опрос показал, что чаще всего объявления о продаже автомобилей собственники размещают на Авито Авто: 67,2% участников исследования тогда подтвердили, что публиковали объявления именно на этой платформе. 

Кроме того, более половины респондентов (56,5%) летнего исследования «АВТОСТАТ», отвечая на вопрос «Если мы говорим о сайтах, на которых размещаются объявления о продаже автомобилей, какой из них вам первым приходит на ум?», назвали Авито Авто. Другие профильные ресурсы уступили Авито Авто по узнаваемости с более чем двукратным отставанием.

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