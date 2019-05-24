ОСАГО и каско пока объединять не будут

Рассмотреть соответствующую возможность ранее предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Отрицательно к предложению по объединению этих двух страховых продуктов отнеслись в Центробанке. По словам заместителя руководителя департамента страхового рынка ЦБ РФ Светланы Никитиной, об объединении этих полисов в один можно будет задуматься не раньше, чем завершится реформа ОСАГО, то есть произойдёт переход к индивидуальным тарифам.

Сейчас диапазон, из которого страховщики могут выбирать базовую ставку для расчёта цены полиса, контролируется ЦБ. В начале года его расширили на 20% в сторону увеличения и уменьшения: теперь он составляет 2 746 – 4 942 рубля. В дальнейшем Банк России намерен продолжать расширять тарифный коридор, следующий этап намечен на осень 2019-го.

Также, чтобы сделать цену ОСАГО более индивидуальной, следует отказаться от тех коэффициентов в системе расчёта, которые не влияют на поведение водителей на дороге. К ним, по мнению страховщиков, относятся территориальный (КТ) и так называемый «мощностной» (КМ). Они могут уйти в прошлое уже в следующем году. Их место должны занять те, которые относятся напрямую к автомобилисту. Например, хотят сделать полис дороже для тех водителей, который часто нарушают ПДД.

О том, чтобы объединить ОСАГО и каско, недавно задумался первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Идею подхватил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Министерству финансов РФ она также пришлась по душе, а вот Российский союз автостраховщиков (РСА) сразу выступил против. Уже тогда было ясно, что нынешнее законодательство такого варианта не допускает.

Теперь о том, что для объединения двух полисов понадобится менять действующие законы, заговорили в ЦБ. Ведь у ОСАГО и каско разные объекты страхования: в первом случае гражданская ответственность клиента, во втором – имущество.

Помимо этого проблемы могут возникнуть из-за обязательности ОСАГО. Не совсем ясно, предполагается ли сделать обязательной ту страховку, которая включает в себя страхование имущества. Известно, что обязательство страховать собственное имущество идёт вразрез с действующим конституционным порядком.

Светлана Никитина также подчеркнула, что на такой продукт, в случае, если он не будет обязательным, спрос вряд ли будет большим. По сути, интерес к нему не проявляют ни автовладельцы, ни страховщики.

Несмотря на всё вышеперечисленное, Вячеслав Лысаков планирует всё-таки подготовить законопроект по объединению ОСАГО и каско. Он добавил, что мнение ЦБ в этом вопросе не является решающим. Стоит отметить, что в 2018 году страховщики оформили примерно 39,7 млн полисов «автогражданки» и всего 4,7 млн клиентов купили каско.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что, по предварительным подсчётам, цена объединённого полиса окажется не ниже 50 тыс. рублей. Можем предположить, что такой продукт вряд ли вызовет ажиотажный спрос.