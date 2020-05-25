ОСАГО можно купить без техосмотра: временная мера будет действовать до конца сентября

Госдума РФ в середине текущего месяца в трёх чтениях приняла поправки, касающиеся ОСАГО. Позже их одобрил Совет Федерации, теперь документ подписал и президент РФ Владимир Путин. Часть изменений вступила в силу уже сегодня, 25 мая, в день опубликования нововведений на официальном сайте для размещения правовой информации. Она касается возможности продажи страховых полисов без наличия у клиентов диагностических карт (этот документ выдаётся после проведения техосмотра).



Это так называемая «антикризисная» часть одобренных поправок: изменения понадобились из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. Дело в том, что из-за этих мер многие автовладельцы сейчас не могут отправить свой автомобиль на техосмотр. Теперь же страховщикам разрешили продавать ОСАГО клиентам без диагностических карт. Важно то, что такой порядок временный, он будет действовать до 30 сентября 2020 года (отметим, у правительства РФ есть право продлить этот срок, максимум – ещё на 90 дней).

При этом, всем, кто сейчас купит «автогражданку» без техосмотра, придётся по окончанию действия ограничительных мер в течение месяца отправить машину в пункт ТО и уведомить своего страховщика о получении диагностической карты (в случае, если продления временного порядка не будет, то не позднее 31 октября 2020-го). Отметим, поправка распространяется на все договоры ОСАГО, заключённые с 1 марта.



У автовладельцев, не прошедших ТО в течение указанного времени, полис по-прежнему будет действующим. Однако в случае, если они окажутся виновниками ДТП, у страховой компании появится право потребовать от них возмещения выплаты, которая была произведена пострадавшей стороне, в полном объёме.



Вторая часть одобренных поправок вступит в силу через 90 дней, то есть в конце лета. Она касается системы расчёта цены полиса: в неё включат новый коэффициент, который будет учитывать количество серьёзных нарушений ПДД, числящихся за клиентом. В итоге ОСАГО станет дороже для тех водителей, которых регулярно ловят на игнорировании правил поведения на дороге. Отметим, это не значит, что для законопослушных водителей «автогражданка» подешевеет (ранее подобную мысль высказывали некоторые СМИ). Для тех, кто не был уличён в грубом игнорировании правил поведения на дороге, просто не будет прибавки к ценнику ОСАГО (то есть значение в этой графе будет равно 1).

Как сообщалось ранее, страховка станет дороже для тех автомобилистов, которых неоднократно ловили на таких нарушениях ПДД, как проезд на красный сигнал светофора (или запрещающий жест регулировщика), выезд на встречную полосу, управление ТС в состоянии опьянения, а также превышение скорости более, чем на 60 км/ч. Причём все эти нарушения должны быть зафиксированы сотрудниками ГИБДД вручную, штрафы с дорожных камер учитываться не будут. Предполагается, что «автогражданка» подорожает не более, чем для 5-10% водителей в РФ. Новый коэффициент установит Центробанк – в течение 90 дней должно выйти отдельное указание.



Напомним, введение этого коэффициента было и в том законопроекте, который предполагал дальнейшую реформу ОСАГО. Кроме того, в него были заложены: дальнейшее расширение тарифного коридора (сейчас от 2746 до 4942 рублей), отмена двух коэффициентов, зависящих от мощности двигателя автомобиля клиента и региона, в котором он проживает, а также увеличение лимита выплат по жизни и здоровью с нынешних 500 тыс. до 2 млн рублей.

Кроме того, рассматривался вариант, при котором ОСАГО могло бы стать дешевле для тех водителей, которые ездят очень аккуратно. Для этого им надо было бы установить в машину телематическое устройство. Но власти так и не придумали, за чей счёт закупать и устанавливать приборы, а также что делать с теми водителями, которые откажутся их использовать. Поэтому, как такого второго этапа реформы «автогражданки» мы пока что так и не дождались.

